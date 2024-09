Diego Suárez: “Para Cabo, remar a Regata da Concha é unha obriga”

La trainera del Club de Remo Cabo de Cruz pone este domingo punto y final a la temporada remando la segunda jornada de la Regata de la Concha. Por décima vez en su historia y segundo año consecutivo, los boirenses disfrutarán en San Sebastián de la prueba más emblemática del banco fijo en el mundo.

Cabo se clasificó con un extraordinario cuarto puesto en la contrarreoloj pero en la primera jornada el domingo fue octavo, lejos de los demás rivales. “A valoración é moi positiva porque as estadísticas daban que quedábamos fóra, pola posición na liga, pero entramos ben con un meritorio cuarto posto, apostando moito a ese día”, explica Diego Suárez.



“Tivemos que dar un pequeno baixón na liga para chegar cunha preparación máis completa e saiunos ben”. Y es que Cabo, en una temporada en la que sufrió muchas bajas de remeros experimentados e importantes, cumplió sus dos grandes objetivos: La permanencia en la Eusko Label al ser noveno y remar La Concha. “O domingo fixéronse cambios no equipo porque unha vez que entras, non somos un equipo para loitar pola Bandeira, polo que hai que darlle o premio a todos os remeiros”. Estos cambios, no por demérito de los deportistas, sino por como afectó a los reglajes del barco, hizo que Cabo quedase muy alejado de sus rivales en la primera tanda.

Este domingo, con el equipo de gala, tratará de desquitarse y luchar por recortar la diferencia de diez segundos con Getaria para ganar un puesto en la clasificación. “Imos con con gañas de disfrutar porque é a última regata da temporada”, explica el técnico vilaxoanés. “Para Cabo remala Concha é casi unha obriga, pola presión social que implica ao ser unha regata mediática”, reconoce Suárez.