El entrenador grovense David Caneda se hace cargo del club salvadoreño Deportivo FAS

El grovense David Caneda se ha convertido en el nuevo entrenador del equipo salvadoreño Club Deportivo FAS. Caneda llegó al conjunto de la ciudad de Santa Ana esta temporada para realizar funciones de gerencia y dirección deportiva, una vez que la empresa estadounidense Ssports compró el club, que es uno de los mayor prestigio en el país y el que ha ganado más ligas de la Primera División.



Aunque la intención del grovense no era la de sentarse en el banquillo esta temporada, ya que su trabajo estaba encaminado a dotar de estructura a la entidad para poder crecer en el ámbito deportivo y social, la mala marcha del equipo y una serie de cuestiones de ámbito interno provocaron el cese de Agustín Castillo, pese a ganar su último partido por 2-0 al Once Deportivo en el estadio Quiteño. “Estamos en un fase de reconstrucción y por ello consideramos que tenemos que reestructurar el equipo de otra manera. La idea del profesor Castillo no se acomoda a lo que está buscando el club en estos momentos”, dijo el grovense en su presentación como técnico interino.



Caneda suma esta experiencia en El Salvador a una larga trayectoria en los banquillos que le ha llevado durante las últimas décadas a trabajar en España, Israel y México como asistente de Paco Ayestarán, en equipos como Valencia, Las Palmas, Maccabi Tel Aviv, Estudiantes, Santos Laguna o Pachuca. El grovense, que también tuvo una carrera destacada como futbolista, estuvo los últimos años en el fútbol de Chipre como primer entrenador al frente del AEK Larnaca y del Enosis Neon Paralimni.