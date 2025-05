Espanyol, Valencia, Barça y Celta se meten en cuartos de final del Arousa Fútbol 7

Esta mañana se completó la fase de grupos de la XXVIII edición del Arousa Fútbol 7, con dominio absoluto de las canteras de los clubes profesionales españoles. RCD Espanyol, FC Barcelona, Valencia CF y RC Celta acceden a cuartos de final como campeones de cada grupo.

Otros cuatro equipos buscarán su billete para cuartos a través de las eliminatorias de octavos que se disputan esta tarde a partir de las 17 horas. Los duelos son: Sevilla vs Betis, Real Madrid vs Benfica, FC Porto vs Málaga y RC Deportivo vs Sporting de Portugal. A las 19.40 horas comenzarán los cuartos de final.

El Valencia se cruzará con el ganaddor del duelo portistas y malagueños. Podría haber miniderbi gallego si el Depor apea a los lisboetas, ya que el ganador de este duelo se medirá al Celta. El Espanyol jugará contra el vencedor del derbi entre sevillistas y béticos, mientras que el torneo podría vivir un último gran partido esta tarde si el Madrid gana al Benfica, ya que se cruzaría en cuartos con el Barça en el miniclásico.