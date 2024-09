“Esperamos que por fin se vea reflejado el trabajo de la semana”, dice Míchel

El Arosa SC se mide mañana a las 17.00 horas, en A Lomba, al recién ascendido Noia CF. Un encuentro en el que los de Míchel Alonso buscan su primera victoria de la temporada, en esta ocasión, ante su afición. Enfrente, los arlequinados tendrán a un conjunto que, a pesar de acabar de aterrizar en Tercera RFEF, ya sumaron tres puntos. “El Noia viene de ganar, estos equipos recién ascendidos, sobre todo a principio de liga son especialmente peligrosos porque vienen con una buena dinámica del año anterior”, destaca Míchel.

El cuadro visitante no pondrá las cosas sencillas a un Arosa falto de gol, y que en los últimos partidos no dio su mejor versión. Una situación que Míchel espera revertir hoy en casa. “Estamos muy contentos porque el equipo ha trabajado muy bien esta semana, y esperamos que, por fin, se vea reflejado el trabajo en el campo”, señala el ferrolano. “Las sensaciones son muy buenas y estamos esperando a que se vea reflejado el fin de semana”.



El mal inicio liguero de los de Míchel Alonso podría comenzar a cambiar hoy mismo, con una plantilla en la que solo estará ausente Javi Rey. “Creemos que aún estará por lo menos una semana más fuera del equipo, está en el proceso de rehabilitación de esa microrotura, el resto están todos disponibles”, señala Míchel. Ante el Noia, también puede ser el debút del nuevo atacante arlequinado, Duque, que ya se entrenó con el equipo y estará disponible por si Míchel considerase el darle minutos.

Dos derrotas



Los aficionados ansían celebrar una victoria del conjunto arlequinado, y es que en las dos primeras jornadas el equipo mostró una imagen totalmente desalentadora. Asimismo, Míchel valorará si vuelve a usar el sistema de juego empleado en Viveiro (4-2-3-1), o si por el contrario, da un cambio al juego. Para los locales será importante no volver a caer en la desconexión en los primeros minutos del encuentro, ya que en Viveiro se pudo apreciar cómo fueron de menos a más.

No solo hace falta concentración e intensidad, si no que también se necesita acierto, algo que también han estado trabajando durante la presente semana con el fin de sumar los primeros tres puntos de la campaña. Asimismo, también será un partido especial para el ex capitán arlequinado Pablo Rivas, ya que regresa a la que fue su casa, a pesar de hacerlo con los colores del Noia, en el que será su último año con las botas puestas. Una noticia que despertó la alegría de los aficionados que vivieron los siete años de Rivas como arlequinado. Así, podrá despedirse de la que siempre será su casa.