Esta es la lista del medio centenar de palistas de Arousa que compiten en el Campeonato de España de Piragüismo

Sevilla acoge este fin de semana el LIV Campeonato de España de Invierno en el río Guadalquivir, donde se darán cita 764 deportistas en representación de 112 clubes de toda España. Competirán sobre la distancia de 3.000 metros en las clasificatorias y 5.000 metros en las finales, para las categorías sénior, júnior y sub 23. El 30 % de los participantes serán gallegos (240 palistas), y de estos más de un 20% serán de Arousa (medio centenar de piragüistas).



En Júnior femenino K1 estará Lucía Tenreiro (A Illa) y en masculino Saúl Castro (Pontecesures), Daniel Torres (CP Portonovo) y Antón Dorado (A Illa).



En categoría sub 23 K1 la representación arousana femenina la componen Rocío Paz (A Illa), Sara Durán (CP Portonovo), Avril Freire (O Muiño), Marta Guimeray (As Torres), Paula Caamaño (Pontecesures) y Lucía Val (Rías Baixas - Boiro). Y la masculina, Joaquín Iglesias (Rías Baixas - Boiro), Pablo Otero (CP Portonovo) y Aarón Giadas (Pontecesures).



En cuanto al kayak sénior, Ángela Baúlde (As Torres), Antía Santiago (As Torres), Xoana García (As Torres) y Vanesa Carril (Pontecesures) serán las representantes femeninas de la armada arousana.



En cuanto a chicos, estarán Adrián Prada (Rías Baixas - Boiro), Pablo Silva (Rías Baixas - Boiro), Iago Monteagudo (Rías Baixas - Boiro), Jorge Piñeiro (A Illa), Iván Alonso (As Torres), Jose Barreiro (As Torres), Iván Domínguez (CP Portonovo), Miguel Ordóñez (Rías Baixas - Boiro) y Brais Sánchez (Rías Baixas - Boiro).

Por lo que respecta a la canoa, en categoría júnior compiten en chicas Nerea Novo (Pontecesures), Candela Romero (Pontecesures) y Lara Remigio (O Muiño), y en la prueba masculina Jairo Zurita (As Torres), Íker Rey (As Torres), Raúl Fernández (As Torres) y Roque Araujo (Pontecesures).



En sub 23, Valeria Oliveira (Poio), Alba Vázquez (O Muiño) y Candela Barreiro (Pontecesures) son las representantes arousanas, junto a Carlos Gutier Picón (O Muiño), Mateo García (As Torres), Pedro Torrado (As Torres), Samuel Ares (As Torres), Kevin Longo (As Torres), Marcos Fariña (Pontecesures) y Carlos Canabal (A Illa) en hombres.



En la prueba sénior femenina estarán las representantes del Náutico O Muiño de Ribadumia María Pérez (O Muiño) y Carla Sieiro (O Muiño), y en la masculina Fernando Busto (As Torres), Diego Miguéns (As Torres), Ramón Ferro (O Muiño) y Yerai García (A Illa).



En cuanto a las ausencias importantes, el Breogán de O Grove no pudo anotar a sus palistas por un error en la inscripción por el que piden perdón a sus deportistas. Además, algunos de ellos como Diego Domínguez, Noel Domínguez o David Barreiro se encuentran en pleno proceso de preparación para los selectivos de la carrera olímpica. Lo mismo que le sucede a Manuel Fontan y Adrián Sieiro, del Náutico O Muiño, que siguen con su preparación para el selectivo nacional en busca de la plaza para el Preolímpico de Hungría.

Pese a las ausencias destacadas, son varias las opciones de medalla de la armada arousana este fin de semana en el Centro de Alto Rendimiento La Cartuja de Sevilla, donde también competirán Juan José Rodríguez (A Illa) en sénior PV3 y Adrián Mosquera (Rías Baixas - Boiro) en PK3.