"Estamos ante o maior acontecemento da historia do fútbol galego"

Es un trofeo que pesa lo suyo, pero fácil de agarrar. Lleva el distintivo de la UEFA y corona al campeón de la Copa de las Regiones del continente, que se celebra desde el año 1999. Fueron más de 200 las que iniciaron la competición soñando con llegar a la final. Pero solo Galicia y Belgrado la disputarán. Será este sábado a las 19 horas en A Lomba, con entrada gratuita para el público.

Esta mañana, en el mismo escenario, comparecieron los entrenadores de ambas selecciones: Iván Cancela y Goran Jankovic. También los capitanes: Jesús Varela y Milos Saric. La deportividad y elegancia fue absoluta. Los cuatro coincidieron a la hora de felicitar a la UEFA por la organización de esta fase final. Para satisfacción de Claudio Negroni, director del fútbol amateur, fútbol sala y fútbol joven de la UEFA, que asentía con la cabeza sobre el mejorado césped de A Lomba. También se pusieron de acuerdo los protagonistas a la hora de elogiar el estadio. A Lomba tiene algo especial. Al menos para esta Selección de Iván Cancela, ya que en Vilagarcía se coronó en la fase intermedia y el miércoles logró el pase a esta final al ganar a los alemanes del Bavaria. Este sábado se espera un ambientazo. La Federación Gallega lo tiene todo preparado. Como anfitriona está superando con nota el examen organizativo y cuida todos los detalles con profesionalidad.

Galicia y Belgrado se respetan mucho. Al menos eso se puede extraer de las declaraciones de capitanes y entrenadores. Los serbios no parecen asustados por jugar a domicilio. Al contrario. Les motiva. Galicia no se siente presionada, pero sí responsabilizada. Está a 90 minutos de lograr un título europeo y culminar una travesía que empezó a nivel nacional antes de la pandemia. Un largo camino en el que Iván Cancela y sus ayudantes han conseguido formar un equipo que no solo juega bien al fútbol, sino que también trasmite identidad. Por eso la afición está volcada, como se demostró en las tres últimas victorias en Burgáns, Baltar y A Lomba.

Jesús Varela y Milos Saric, capitanes de Galicia y Belgrado, posan junto al trofeo / Mónica Ferreirós



"O equipo está moi ilusionado. Sabemos que estamos ante o maior acontecemento da historia do fútbol galego", dice Iván Cancela. "Podemos acadar algo histórico, con moita ilusión e con moita humildade". Belgrado llegó a la final tras superar a Lisboa el miércoles. "É un rival moi forte, moi físico e moi duro nos choques e teñen moitos xogadores con moi bo pe". Cancela habla de minimizar las virtudes de los serbios, pero también de "facer o noso xogo porque temos moitos recursos tanto en defensa como en ataque. Vai ser importante xogar cos tempos do partido". Jugar en casa, con miles de personas apoyando a Galicia, no supone una presión añadida para el seleccionador, que sí habla de responsabilidad. "É un luxo poder vivir esta experiencia. É unha responsabilidade porque por primeira vez na historia faise isto en España, e ademáis aquí en Galicia, co que conleva todo isto a nivel recursos humanos e materiais. Hai moito invertido aquí pola Federación Galega de Fútbol e todo iso para nós é unha responsabilidade e queremos ofrecerlle este premio a todo o fútbol galego".