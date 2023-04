Estos serán los enfrentamientos de octavos de final de la Copa Rías Baixas

A lo largo de las últimas semanas se disputaron los partidos de la segunda ronda de la I Copa Rías Baixas masculina, la competición del K.O. creada por la Real Federación Gallega de Fútbol para llenar el vacío dejado por la Copa Diputación y que disputan equipos de Pontevedra que militan en Preferente y categorías autonómicas.

Tras las victorias esta semana del Cuntis ante el Xil (1-2) y del Moraña ante el Sporting Libertad (0-3), ya están definidos casi todos los emparejamientos de la ronda de octavos de final que se jugará el 17 de mayo.

Por una parte del cuadro, los duelos serán Amanecer vs Cuntis, Marín vs Pontecaldelas, Arcade vs Catoira y Bueu vs Moraña. Mientras que por la otra parte del cuadro, el San Martín jugará contra el que gane de la eliminatoria Dorrón vs Figueirido que se juega este miércoles día 26. Mientras que los otros duelos serán Vilaboa vs A Lama, EF Cobres vs Zacande y Atlético Faxilde vs Portonovo.