Exhibición del Céltiga en Barrantes

El Céltiga se impuso en A Bouza al Umia por un contundente 0-7 en el derbi entre recién ascendidos a División de Honor de Veteranos en la delegación de Pontevedra. Un resultado que deja a los isleños sextos y sitúa a los de Barrantes en puestos de descenso. El derbi se decantó en apenas media hora con los tantos de Augusto por partida doble y de Eugenio. Y en los últimos veinte minutos de partido los visitantes fueron letales. Anotaron Antonio Mougán, el propio Augusto para redondear su hat-trick y situarse segundo a un sólo tanto de Charles en la carrera por el pichichi de la categoría, Eugenio de nuevo y Adrián Rial.



El Sanxenxo, por su parte, plantó cara al líder Burgo 1979, pero perdió 2-1 en Cerponzóns. Su gol lo marcó Adrián Pujales. El Cuntis también cayó por la mínima, en A Ran y ante un Merendero que remontó en la segunda parte el gol de Borja González en inferioridad numérica (1-2). Mejor le fueron las cosas esta vez al Multitiendas Unamar, que venció 1-3 al Netos da Coca, aspirante también al título. Para los de Vilagarcía marcaron Juanito y un Quique Oriola que hizo un doblete. El Multitiendas está a diez puntos del liderato, una distancia que parece irremontable esta temporada.



En Primera, el líder Albariño no pasó del empate sin goles en el feudo del Campañó, por lo que se vuelve a apretar la zona alta. Y es que el San Pedro ganó 1-3 al Chispa, el 1995 Viajes InterRías goleó al EFB Vilanova Caleiro (7-2) y el Bamio venció 1-2 al Romai Viveiros Outón. No pudieron ganar el Portonovo, que empató ante el Vilalonga (2-2) y el Soho Cambados se vio sorprendedido en casa ante el A Estrada (2-3). En Segunda, el Atlético Combarro ganó al Vilagarcía 2-1 en el gran duelo de la parte alta y es más líder. En Tercera. Os Raposos y Dena empataron sus respectivos partidos y el Abalo perdió 3-1 ante el Racing Cambados. En Tercera no hubo liga este fin de semana.