La expulsión de Dani Abalo condenó al Portonovo ante el Beluso

El Portonovo cerró con una derrota su agitada semana al perder en Baltar ante el Beluso un partido condicionado por la expulsión del local Dani Abalo al inicio de la segunda parte. El equipo de David Eirín no empezó bien, pero poco a poco fue mejorando en el partido y generando ocasiones.



Tras una polémica acción en la que los visitantes reclamaron penalti sobre el propio Abalo, el árbitro le mostró la roja al escuchar la conversación del propio Abalo con el central visitante. La acción nació en banda derecha con Fran Matos, que se fue hacia dentro y habilitó a Abalo. El atacante local superó a Raúl, que fue al suelo y lo derribó. La acción siguió y el árbitro detuvo el partido para darse la vuelta e ir hacia Abalo, que no se había dirigido al colegiado, y mostrarle la roja directa. De un posible penalti para los locales se pasó a que se quedaran con diez con casi toda la segunda parte por delante. El partido se le complicó a los locales. Más si cabe cuando llegó el 0-1 obra de Manufre, que aprovechó una falta lanzada rápido por Jacobo Millán. Manufre batió a Juan por debajo de las piernas.



El Portonovo reaccionó a esta bofetón con el 1-1 obra de Gregor unos minutos después, al aprovechar un rechace en área. Con diez el Portonovo no se conformó con el empate, pero fue el Beluso el que logró el 1-2 en el 88. En un balón al área que recogió Hugo, que maniobró rápido para controlar dándose la vuelta y marcar con un disparo ajustado al poste aunque no demasiado fuerte. Los locales buscaron el empate hasta el final sin fortuna, por lo que David Eirín no pudo empezar con buen pie su nueva andadura.