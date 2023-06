La fase final de la Copa Regiones UEFA ya calienta motores en O Salnés

La fase final de la Copa de Regiones UEFA, que comienza este viernes en O Salnés, alzó el telón esta mañana con el acto de presentación que tuvo lugar en el campo de Baltar. La Federación Gallega realizó un gran despliegue logístico y contó con medio centenar de invitados, que desafiaron las altas temperaturas para poner en valor un torneo internacional en el que la Selección Gallega y varios Concellos de O Salnés ejercerán de anfitriones.

Sobre el propio césped de Baltar compareció el presidente de la RFGF, Rafael Louzán, acompañado por Claudio Negroni, responsable de fútbol amateur de la UEFA, por los presidentes de los seis clubs colaboradores: Portonovo SD, Villalonga FC, Club Juventud Cambados, Céltiga FC, Arosa SC y CD Ribadumia, y por los alcaldes de Cambados y Ribadumia, Samuel Lago y David Castro, y los concejales de Sanxenxo y Vilagarcía, Dani Arosa y Álvaro Carou. Todos ellos tuvieron su turno de intervención tras la visualización de un vídeo, coincidiendo en destacar la relevancia para el sector turístico que tendrá el evento, no solo para el deporte gallego.

Louzán agradeció la colaboración de Concellos y clubes, que trabajan de la mano con la Federación para que el torneo sea un éxito. Y también el apoyo de la Xunta, esperando también el de la Diputación.

El ribadumiense dijo que la inversión asciende a un millón y medio de euros y espera un gran retorno económico para la zona. Louzán también habló de la importancia de contar con buenos campos, cercanos entre sí, de hierba natural, solicitando a los responsables municipales que no escatimen en sus cuidados para poder seguir albergando eventos de esta envergadira. Además destacó la oferta hotelera en la zona y el hecho de que muchos de los participantes de la fase intermedia, que también acogió O Salnés, volvieron en los últimos meses a la zona como turistas.

Tras el acto de presentación se llevó a cabo un partido amistoso de fútbol 7 entre miembros de la organización y representantes de la prensa.

Cabe destacar que la Selección Gallega está encuadrada en el grupo A junto a Bavaria (Alemania), que es una de las favoritas al título, a Zenica-Doboj (Bosnia y Herzegovina) y a la República de Irlanda amateur. En el Grupo B están Lisboa, Belgrado, Zlin Region (República Checa) e Dolnośląski (Polonia), vigente campeona tras la última edición de 2019 y que ya tiene dos títulos en sus vitrinas. El torneo arranca el viernes con los duelos: Lisboa vs Dolnośląski (17 horas, Baltar); Galicia vs Irlanda (19 horas, Burgáns); Zenica-Doboj vs Bavaria (19 horas, A Senra) y Zlin Region vs Belgrado (17 horas, A Lomba).