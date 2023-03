Fer Martínez, el delantero juvenil del Arosa al que siguen muy de cerca Celta y Dépor

El sábado debutó en Tercera RFEF con el Arosa Fernando Martínez Baamonde (Cuntis, 2005). Un delantero juvenil de segundo año que está siendo una de las sensaciones del grupo I de División de Honor Juvenil. Fer saltó al campo en el minuto 89. En ese momento también estaba sobre el terreno de juego su compañero Hugo Losada. Los dos juveniles ya saben lo que es jugar en Tercera de la mano de Luisito.

Losada forma parte de la primera plantilla desde el inicio de liga y lleva dos goles. En el caso de Fer, su estreno con el equipo sénior es el premio a la gran temporada que está realizando en División de Honor. Hasta el punto que los dos grandes gallegos, Celta y Deportivo, siguen muy de cerca sus evoluciones y no esconden su interés en ficharlo este verano. No son los únicos.

Tras jugar el sábado algunos minutos ante el Viveiro en A Lomba, los dos delanteros canteranos lo hicieron el domingo en Zacande ante el Marina Sport juvenil. Fer anotó el primer gol y Losada firmó un doblete. La victoria por 5-0 mantiene al equipo de David López “Perú” séptimo. Y lo que es más importante, aumenta a 8 los puntos de ventaja sobre la zona de descenso a falta de siete jornadas.

La excelente campaña en su estreno en la categoría del equipo juvenil refleja el momento dulce que vive la cantera arlequinada, que se suma a la gran temporada que está realizando el primer equipo en Tercera RFEF, peleando mano a mano por el título con el Fabril. Ambos ganaron el sábado. El filial remontó ante el Gran Celta C, próximo rival del Arosa el domingo a las 12 horas en Barreiro. El equipo de Luisito completó una vuelta entera sin perder, igualando la racha como invicto de hace dos temporadas.

El Arosa está mostrando una gran regularidad, que ya ha trasladado también a sus partidos en A Lomba a medida que mejora el estado del césped. Las dos últimas victorias por la mínima ante Arzúa y Viveiro, unidas al empate sin goles ante el Fabril y a la remontada ante el Barco, acercan al Arosa a los números como local del líder. La batalla sigue abierta a falta de siete jornadas. El Arosa se está mostrando como un certero perseguidor. Presionando al Fabril cada jornada.

En la próxima ambos jugarán a domicilio, ya que el Fabril visita en el derbi coruñés al Silva en A Grela. El Arosa vuelve a viajar a Vigo, donde de nuevo estará muy arropado. La afición se moviliza y fletará un autobús. El precio es de 11 euros e incluye viaje y entrada. Para los menores de 15 años el precio es de 5 euros, puesto que su acceso al campo es gratis. La salida será a las 10:15 horas en A Abadía do Duque, donde la gente se puede anotar durante toda la semana. Al igual que a través del número de teléfono 691 93 28 73.