Fractura social por la marcha de Julio Rey y la continuidad de Luisito

El Hotel Castelao acogió la asamblea ordinaria y extraordinaria del Arosa, que puso de manifiesto la fractura social que se ha generado en la entidad tras la salida por la puerta de atrás del capitán Julio Rey. La división de opiniones tuvo al entrenador y director deportivo, Luisito Míguez, en el centro del foco. La reunión se convirtió en un continuo intercambio de opiniones, algunas subidas de tono, pero en general sin faltas de respeto, justamente el asunto que se puso encima de la mesa con la marcha del vilagarciano y capitán.

El tesorero Manuel Cascallar dio los datos económicos de la temporada 2022-2023, con unos ingresos que alcanzaron los 486.000 euros y unas gastos de 477.000, de los cuales más 307.500 se dedicaron a “personal de xogadores e adestradores”, dejando un balance positivo en caja de 9.000 euros. Las cuentas se aprobaron con 70 votos a favor, 5 en contra y una abstención.

Fue Rodrigo Lojo, directivo y delegado, el que hizo balance deportivo. “El objetivo era el ascenso, eso no lo podemos ocultar, pero estamos convencidos de que la temporada no fue mala. Hacía mucho tiempo que el equipo no conseguía competir la liga hasta el último partido y se consiguió la clasificación para la Copa del Rey”. Además alabó la temporada del fútbol base, ya que la cantera del Arosa se ha consolidado como una de las mejores de Galicia.

Manolo Abalo tomó la palabra en varias ocasiones pidiendo unidad a los scios / Mónica Ferreirós



En el turno de ruegos y preguntas comenzó un acolorado intercambio de opiniones. Varios socios discreparon sobre el balance deportivo expuesto por la directiva, criticando a la dirección deportiva y al entrenador. Incluso alguno calificó la temporada como “nefasta”. Manolo Abalo pidió respeto por la directiva, que “intentamos facer todo o posible para ascender, pero temos que estar todos unidos”.

El debate pasó a ser más emocional cuando un socio preguntó por la salida de Julio Rey. “¿Cómo un chaval de la casa, criado en Vilagarcía, decide marcharse? ¿Me gustaría saber por qué renovasteis a Luisito?”. A partir de ahí empezó la división de opiniones. Manolo Abalo explicó que Luisito “fíxolle a oferta que se podía facer, e Julio, por un problema que eu non entendo...dixo que houbo un problema coa nai...dixo que quería xogar por dentro, enquistouse a cousa, que mentiras de aquí e mentiras de alá...” Fue entonces cuando intervino la madre del propio jugador. “Eso no te lo consiento, Julio es arosista de corazón, pero Julio no miente. Podrá estar más equivocado en su decisión”, dijo Zurdy.

Otro socio instó a que Luisito le pida perdón públicamente al futbolista, mientras que el presidente reiteró que Julio tiene las puertas abiertas y que “aquí lo que acordamos entre Luis y la directiva era intentar que el 80% de la plantilla se quedara. Creo que si Julito no si hubiese puesto como se puso...y digo más, que hay algún club que tienen tanto o más presupuesto que el nuestro y bajó a otra categoría”, refiriéndose al Barco. “Era una categoría muy engañosa”, reiterando la “gran temporada” del equipo.

Las explicaciones no convencieron a algunos socios, que siguieron pidiendo autocrítica. Incluso hubo uno que solicitó un “despido disciplinario” para el entrenador. Mientras que otra discrepó. “No hubo suerte, quedamos de segundos no de décimos. ¿Vosotros pensáis que este circo va a algún lado? Si no queréis a Luisito, no vayáis a la Lomba”.

Las decisiones de la directiva fueron objeto de críticas por algunos socios durante otra concurrida asamblea en el Hotel Castelao / M. Ferreirós



Fue la madre del capitán Julio Rey la que tomó entonces la palabra. “Julio nos dio una lección de arosismo a todos, y creo que todos tenemos que aprender de Julio. La directiva tiene que saber el rumbo por el que navegar. Lo que menos quiere Julio es esta división. Es una persona con valores. Su decisión será más o menos acertada, pero el que no está aquí es él, y esta es su casa desde los 4 años. Os pido unidad a todos. Pero tenéis que hacer autocrótica, no todo vale en esta vida”.

Manolo volvió a incidir en que el jugador tiene las puertas abiertas y defendió al entrenador cuando algún socio acusó a Luisito de faltas de respeto a los jugadores en los entrenamientos. Los ánimos siguieron muy encendidos tras una semana convulsa. Ni siquiera la renovación en bloque de 11 jugadores calma de momento las aguas.

Se abre el proceso electoral

Las discusiones siguieron en bucle hasta que se decidió pasar página e iniciar la asamblea extraordinaria. Mañana sábado se realiza la convocatoria de elecciones con su publicación. El martes 12 se abre el plazo para presentar candidaturas, que finaliza el viernes 16. El sábado 17 será la proclamación provisional de candidaturas y Presidente de la Junta Directiva, mientras que el día 21 acaba el plazo para recurrir y el día 23 será la proclamación definitiva. El sábado 24 tendrán lugar las elecciones. El voto será presencial y no se puede delegar.