La Gala del ciclismo gallego homenajea mañana a Ernesto Falcón

El auditorio de Vilagarcía acoge mañana a partir de las 19.30 horas la gran fiesta del ciclismo autonómico, con la celebración de la Gala Anual que organiza la Federación Gallega. Su presidente, Juan Carlos Muñiz, estuvo ayer en el Concello acompañado por el alcalde Alberto Varela, por el edil de Deportes Miro Serén y por la concejala de Urbanismo e Mobilidade Paola María para presentar el evento y, sobre todo, poner en valor el “modelo de ciudad sostenible” de la capital arousana por su apuesta “valiente” por las ciclovías.

Muñiz, que agradeció la acogida de Vilagarcía para celebrar la gala, habló de “modelo a seguir en Galicia” y anunció que por ello recibirá un a mención especial durante el acto.





La Gala, que regresa tras un año en blanco debido a la pandemia, servirá para coronar a los mejores de las pruebas del calendario autonómico durante 2021. Más de 70 ciclistas serán reconocidos como vencedores de los rankings de la Federación Ciclismo Galego (FCG), con premios a 14 ciclistas de carretera, a 14 de BTT XCO, a 10 de BTT Enduro, a 11 de BTT Descenso, a 9 de BTT XCM y a 15 de Ciclocrós. Además, la Federación Ciclismo Galego entregará los premios correspondientes a los Campeonatos y Copas de España tanto del año 2020 como de 2021. “Galicia es un potencia actual en ciclocross”, recalcó el presidente federativo, afincado en Sanxenxo.





El acto será presentado por el actor y humorista Pepo Suevos y habrá un apartado con 16 menciones especiales en las que se renocerán a los impulsores del ciclismo gallego fallecidos recientemente. El cambadés Ernesto Falcón, figura clave del deporte del pedal como ex presidente del Club Ciclista Cambados, ex directivo da Federación Galega y de la Federación Española, e impulsor de pruebas en O Salnés como la Ruta do Albariño-Memorial Modesto Sánchez “Teto”, recibirá un emotivo homenajea a título póstumo, al igual que otros “imprescindibles” como el morracense Aldolfo Soliño y el exselección gallego Guillermo Sande Covelo.





Además, Muñiz también explicó que habrá un reconocimiento para Gustavo César Veloso, que puso fin a 21 temporadas de carrera ciclista profesional para iniciar una nueva etapa como director de equipo. “Todos os recoñecementos para Gustavo son poucos”, dijo el alcalde Alberto Varela, que expresó su deseo de que Veloso pueda trabajar en el futuro de la mano con el Concello, en proyectos como la escuela de base que el de Bamio lleva preparando desde hace tiempo.





BTT en Boiro

El domingo Boiro será el escenario de la prueba “Boiro 3 horas BTT non stop”, en la que el Concello colabora con el club RS Bike Boiro CC para su organización. Será puntuable para la Copa Galicia de Resistencia y cuenta también con la colaboración de la Federación Gallega de Ciclismo. Se disputará desde las 10 hasta las 13 horas, y una vez cerradas las inscripciones será 240 corredores en las diferentes categorías (Élite, Junior, Master 30, Master 40, Master 50, Master 60 y Sub23 tanto masculino como femenino) los que se den cita en Boiro. La salida y la meta estarán en el Parque Empresarial de Espiñeira y el trazado de la prueba discurrirá por las zonas de Sandrenzo, Treites y Belles.