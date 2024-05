“Globalmente, en esta edición subimos el nivel deportivo del torneo”

El Arousa Fútbol 7 cerró el domingo su XXVII edición con la victoria del FC Barcelona, que consiguió su tercer título en la historia del evento, y con la sensación de haber visto de nuevo un espectáculo deportivo que roza la excelencia. Esa es la impresión que tienen también desde la organización. “Subimos el nivel deportivo globalmente”, explica Alberto Diz. “Acertamos en las decisiones de la dirección deportiva, arriesgamos con los japoneses y fueron un éxito rotundo, al igual que los daneses”.



Ambos equipos llegaron a cuartos de final y tuvieron jugadores en el siete ideal del campeonato. El Dinamo de Zagreb no llegó tan lejos, pero como explica Diz “nadie quería jugar contra ellos porque sabían que son un equipo difícil”. Otro de los debutantes, el Levante, se plantó en semifinales. “Hicimos apuestas por estos equipos porque sabíamos que iban a ser diferenciales. No es fácil decirles que no a equipos que querían venir como PSG, Ajax o Atlético de Madrid, pero cuando lo hacemos es porque buscamos algo muy concreto, una máxima competitividad que los participantes nos agradecen y nos valoran al decirnos que este torneo es único por su contexto competitivo y por los retos que les ponemos y el aprendizaje que supone para ellos”.



En cuanto al nivel organizativo, el AF7 volvió a funcionar como una maquinaria perfecta. Sin contratiempos ni incidencias, y sin nada de improvisación. “Es un trabajo muy latoso, pero funcionamos muy bien”, reconoce Alberto Diz. “Cada año se implica gente nueva y hay un equipo organizativo muy bueno, empezando por la gente que se encarga de la gestión deportiva o la que organiza el transporte. Personas resolutivas que se anticipan a los posibles problemas”.



Por último, el evento está afianzado en Ribadumia, donde la sintonía entre la organización y el Concello también funciona. “Estamos muy contentos aquí. En su día tuvimos que tomar una decisión que no nos gustó hacerlo porque no queremos vivir en conflicto, pero creo que ahora estamos muy bien y agradecidos a la colaboración del Concello de Ribadumia, por su buena disposicón y porque valoran el evento. Existe cercanía, entendimiento y comunicación directa”



Otro de los aspectos que marca la diferencia en el Arousa Fútbol 7 respecto a otros torneos que se celebran en Europa es la instalación. A Senra “es magnífica y está bien cuidado, algo que los clubes que vienen destacan y agradecen”. El mejor ejemplo fue como aguantó el césped natural tras tres días de fútbol sin apenas descanso, incluso con momentos de lluvia. Lo que deja en un muy buen lugar al Concello y a las personas que se encargan de su mantenimiento.