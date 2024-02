Un gol de Hugo Fariña coloca al Ribadumia contra las cuerdas

El Ribadumia de Baptiste no vive su mejor etapa. En los últimos cinco partidos, solo acumula una victoria, y ante el Alertanavia perdió por la mínima. “El partido fue como muchos otros que jugamos, dominamos, y tenemos seis o siete ocasiones claras de gol pero no las metemos. No tenemos gol”, lamenta Baptiste.



Una situación que pone al equipo contra las cuerdas, ya que solo están dos puestos por encima del descenso, y seguir perdiendo puntos podría tener graves consecuencias. “El contrario tiene dos llegadas y te mete un gol. Esto supone claramente un paso atrás para el partido de la próxima semana”, señala el técnico. A su vez, Baptiste se muestra “decepcionado con el rendimiento de algunos jugadores, ya que ahora mismo el equipo necesita que todos estén al cien por cien”.



Lo cierto, es que el Alertanavia se coloca último en la tabla clasificatoria, por lo que el partido no debería de haber sido tan sufrido para los visitantes, que vieron como una llegada en el 73 ponía el marcador en su contra. “No respondemos cuando tenemos que dar un paso adelante y nos está perjudicando. La culpa es colectiva, está claro, pero esperaba que algunos jugadores dieran ese paso adelante y no fue el caso”, lamenta el entrenador. “Si te gana el último es que las cosas no las estás haciendo bien”, sentencia.

Ahora, el Ribadumia deberá mejorar de cara a la próxima jornada para recibir en casa al Allariz, que llega con sed de victoria.