“Le tenemos mucho respeto al Arosa”, dice el técnico del Viveiro

El Arosa vuelve el domingo a Cantarrana 16 años después de su último enfrentamiento con el Viveiro en Tercera División. Los arlequinados visitan a un histórico del fútbol lucense, que disfruta de la temporada de su centenario. Tras más de un veintena de campañas en la categoría nacional durante las décadas de 1980, 1990 y principios de las del 2000, el Viveiro se pasó 14 largas temporadas en Preferente hasta conseguir el ascenso hace dos años con Chusky en el banquillo.





La pasada temporada, ya con David Páez, el equipo de A Mariña lucense logró la permanencia in extremis. Lo hizo en la última jornada tras sufrir problemas de toda índole. Este verano llegó al banquillo el lucense Alberto López, que en 2020 firmó una gran temporada con el Arzúa (sexto cuando se detuvo la liga por la pandemia) y viene de dirigir al Lemos el pasado curso. Pero el club no consiguió que siguiesen jugadores importantes, por lo que tuvo que hacer un plan renove con 15 incorporaciones nuevas, la mayoría de fuera de Galicia.





“Hubo muchos problemas la temporada pasada y hubo una gran reestructuración, solo siguen cuatro jugadores. La mayoría no quisieron continuar”, explica López. “El 90 % del equipo titular se marchó. Hicimos muchas ofertas en Galicia pero casi nadie quiso venir debido a la distancia y situación geográfica”, a excepción de Sergio Otero (As Pontes) y Grabriel Barroso (Laracha), jóvenes de Preferente, ya que los demás llegaron de fuera de Galicia.





El Viveiro no empezó bien la liga, con derrotas ante Choco (5-1), UD Ourense (1-2) y Somozas (2-0), pero reaccionó y compitió muy bien ante el Vilalbés, pese a perder 0-1, y ante Barco y Paiosaco, a los que ganó 1-3 y 2-0. Pero la pasada semana encajó un 6-0 en Abegondo ante el Fabril, por lo que con 6 puntos en penúltimo. “Estábamos compitiendo muy bien, haciendo muchas cosas muy bien durante tres partidos, pero el otro día nos superó claramente el Fabril porque no nos adaptamos y no estuvimos a la altura del rival, del escenario ni del partido”, explica López. “El Fabril es un rival con muchísimo ritmo, un equipo profesional que en su campo va a perder muy pocos partidos”.





Acerca del duelo del domingo ante el Arosa, el entrenador lucense dice que “le tenemos mucho respeto porque, es un equipo con muchas variantes, muchas estructuras, un ritmo muy alto y mucha intensidad”, Por ello en Viveiro consideran que sus opciones el domingo pasan por “jugar con mucha concentración e igualar o superar su intensidad”. A López le gusta del equipo de Luisito su riqueza táctica. “Tiene muchas variantes de plantilla y de modelos de juego, está muy bien trabajado”, y espera a un Arosa que “nos va a presionar mucho en campo contrario, creo que va a ser un partido de mucho ritmo, mucha intensidad y muchas segundas jugadas y centros laterales, tenemos que ser muy intensos y leer bien EL ataque para hacerles daño porque son un equipo de mucha calidad defensiva y ofensiva”.





En cuanto al horario mantinal (12 horas), algo que obligará a madrugar a los arlequinados, Alberto López dice que “en Tercera el 50 % de los partidos ya son los domingos a esa hora, en la franja horaria de la tarde la tele hizo mucho daño al fútbol aficionado”. Por último, el Arosa se encontrará en Viveiro un campo igual de mal que A Lomba, advierte Alberto López. “Está muy blando y se levanta, parecido al de Vilagarcía, aunque no dan lluvias estos días”.