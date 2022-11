Un gran Arosa juvenil gana en Santiago al Compostela (0-2)

El Arosa juvenil consiguió esta mañana en Santiago su segunda victoria en División de Honor al derrotar 0-2 al Compostela con goles de Memet y Fer. Un resultado que permite a los arlequinados salir de puestos de descenso. El Arosa estuvo bien a nivel defensivo y desniveló el partido en la segunda parte cuando volvieron a coincidir en el campo Hugo Losada y el cuntiense Fer, como ocurrió hace dos semanas en Santander, secundados por un Marcos Memet que abrió el marcador con un gran gol de remate acrobático en media chilena.



La primera parte fue bastante igualada. El Arosa contuvo bien al Compostela, que quería combinar por dentro para buscar situaciones de uno contra uno en banda con Landeira en la derecha y Hugo Matos en la izquierda. El Arosa, con Hugo Losada en punta, ganó en presencia ofensiva. El técnico visitante David López "Perú" tuvo que hacer un cambio obligado por la lesión del lateral izquierdo Teo, que sufrió un esguince. Fabio ocupó su lugar mediado el primer acto.









No hubo demasiadas ocasiones en la primera parte, ya que a nivel defensivo ambos equipos se mostraron solventes. La mejor de los visitantes llegó superada la media hora, en acción en la que Arón se adentró en área por el carril del siete pero remató con la izquierda de forma inocente. La mejor de los santiagueses fue en una transición, con centro a pierna cambiada de Javier Muiño desde la izquierda que remató fuera por poco Hugo Matos, entrando en área desde segunda línea. El Arosa realizó su segundo cambio en el ecuador, dando entrada a Fer por Arón, que tenía amarilla.

Hugo Losada se situó en banda derecha, Fer en punta, con Trillo por detrás y Memet en la izquierda. A nivel ofensivo el Arosa mejoró mucho, recordando a los mejores momentos de la temporada pasada. Solo iban dos minutos de la segunda parte cuando esto se tradujo en el marcador. Hugo Losada se sacó un centro desde línea de fondo en la derecha y Memet voleó de media chilena para hacer el 0-1. Un golazo. Por delante en el marcador el Arosa manejó bien el partido, siguió trabajando sin balón para neutralizar el juego combinativo de los locales, y cada vez que se desplegaba en ataque hacía daño. A la hora de partido, combinaron Losada y Fer, que se sacó un gran centro a área pequeña para Memet, cuyo definición de vaselina se perdió rozando el poste.









El técnico local José Miguéns "Rati" fue introciendo cambios tratando de reactivar a su equipo, tanto en ataque como en defensa. Pero salvo algunas llegadas con las caídas a banda del delantero Íker Carril, con centros bien solventados por David Conde y la zaga del Arosa, el Compostela no era capaz de someter e inquietar seriamente a un rival que siguió rondando el segundo. Avisó en el 71 en un centro desde la derecha de Memet al que no llegó por poco Fer, de cabeza. Tres minutos después se intercambiaron los papeles, fue Fer el que puso el balón al área y no pudo finalizar Memet. En el tercer aviso llegó la sentencia. Corría en el minuto 76 y el Arosa realizó una transición de mucha calidad. La inició Fer en medio campo, con pase al espacio sobre Memet, que puso el balón por abajo en área sobre la llegada del propio Fer al primer palo. El delantero de Cuntis definió de forma sutil para batir por arriba al portero picheleiro.









A partir de ahí el Arosa no bajó su concentración defensiva, con Migui en el centro del campo y Nico en el eje de la zaga liderando al equipo en esa faceta. Incluso Losada estuvo cerca de hacer el tercero en un lanzamiento desde el centro del campo, con el meta local adelantado. Al final, gran victoria del Arosa en Santa Isabel, que consolida su línea ascendente en cuanto a competitividad y resultados en la máxima categoría del fútbol juvenil español. La próxima semana los arlequinados volverán a jugar a domicilio, en otro derbi gallego ante el CD Lugo.





Ficha técnica:





Compostela: Jorge Trillo, Daniel Varela, Xosé Mexuto (Xoel Camaño, min. 70), Manu Sieira, Edgar Blanco (Sergio Martínez, min. 70), Rubén Casas, Joaquín Goris, Gonzalo Landeira, Hugo Matos (Hugo Alvarellos, min. 63), Javier Muiño y Marcelo Munín (Íker Carril, min. 63).

Arosa: David Conde, Sergio Prieto, Sami, Nico, Teo (Fabio, min. 28), Migui Fernández, Lucas García (Luca Aguín, min. 81), Miguel Trillo (Redondo, min. 60), Arón (Fer, min. 46), Memet (Abel, min. 81) y Hugo Losada.

Goles: 0-1 Memet (min. 47); 0-2 Fer (min. 76).



Árbitro: Ferrol Muñiz (Santiago). Mostró amarilla a Hugo Matos y Manu Sieira por los locales, y a los visitantes Arón y Memet.