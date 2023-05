Un gran Pontevedra B deja al Umia en una situación crítica

El Umia perdió en A Bouza ante un Pontevedra B que ya acaricia el ascenso a Tercera RFEF, mientras que los locales se quedan en una situación crítica a falta de tres jornadas para el final de liga. El filial granate fue superior e hizo valer un gol de estrategia, muy protestado por los locales, a diez minutos del descanso. Esta vez al equipo de Sergio Martín le costó mucho generar ocasiones. En gran medida porque el Pontevedra B se mostró como un bloque sin fisuras, ahogando con su presión en mediocampo a los locales y jugando con un ritmo muy alto. El filial buscó ser muy vertical y atacar la última línea defensiva de un Umia que echó en falta a Ángel y Sidibé.

Las llegadas del Umia al área de Manu Vizoso fueron contadas. En la primera parte destacaron un centro lateral sin rematador y una acción a balón parado de Álex. Ya en la segunda parte Jonás tuvo la más clara, en un centro chut cruzado al que no llegó Diego. A balón parado también lo intentó el conjunto de Barrantes, sobre todo en un remate de cabeza de Álex.

El Pontevedra B marcó el único gol del partido en una acción de estrategia en un córner a diez minutos del intermedio. Los visitantes hicieron un bloqueo en la frontal del área y allí pusieron directamente el balón, que enganchó Santi Garrido para marcar de un disparo que pasó entre una nube de jugadores. Los locales reclamaron falta en la acción del bloqueo en la frontal sobre el marcador del autor del gol.

El Umia fue un quiero y no puedo ante un Pontevedra B “que está varios peldaños por encima nuestra no solo en lo colectivo”, reconoce Sergio Martín. “Demostraron que son un equipo muy poderoso y que es muy difícil hacerles gol. Ha habido mucha diferencia”. El Umia se queda en puestos de descenso con sus 40 puntos, pero todavía quedan tres jornadas, en las que no tiene margen de error. Empezando por la próxima visita al campo del Porriño.

Ficha técnica:

Umia: Pachi, Osky, Joseph, Emilio (Mario, min. 80), Nico, Anxo, Antón Vázquez, Migui (Guille, min. 57), Álex Guillán, Diego (Franco, min. 68) y Jonás (Manu Veiga, min. 86).

Pontevedra B: Vizoso, Felipe, Jar, Arnosi, Pacheco, Santi Garrido, Espiña, Dios, Jaichenko (Raúl Diz, min. 73), Rancaño y Toño (Fraga, min. 78).

Gol: 0-1 Santi Garrido (min. 34).

Árbitro: Pérez Malvido. Amonestó a los locales Emilio y Osky y a los visitantes Santi Garrido, Jar y Espiña. Incidencias: A Bouza. Jornada 35.