El I Trofeo Enduro Concello de Vilagarcía reunirá el domingo a 130 pilotos

O Pousadoiro será el escenario el domingo del I Trofeo de Enduro Concello de Vilagarcía, perteneciente al circuito del Campeonato Gallego y que organiza el Moto Clube A Peroxa, con la colaboración del SQEM. El concejal Miro Serén estuvo acompañado en la presentación por Alberto Miguéns, del club vilagarciano, y por Javi Quintáns, responsable deportivo de esta competición liguera, que consta de seis pruebas y de la Vilagarcía será una de las dos que puntúen para el título autonómico.





El evento comenzará a las 11:30 y finalizará a las 17:30 horas. Participan 130 pilotos repartidos en trece categorías, que afrontarán un atractivo recorrido con dos tramos cronometrados.





Javi Quintáns reconoció que “estar en Vilagarcía é un orgullo para nós, normalmente traballamos con Concellos máis pequenos”, y destacó la participación, bastante alta a estas alturas del año, con pilotos que llegarán de Madrid y Portugal. Destaca la presencia de Jorge Paradelo, piloto de Valdeorras que fue subcampeón del mundo, Pedro Gonzalo, campeón de España júnior en 2021, Pablo García Varela, subcampeón de España, o José María Ogando, campeón de España sub 21. “Os once primeiros pilotos na categoría pro son dunha alta calidade”.





Alberto Miguéns mostró su agradecimiento al Concello, recordando las pruebas de trial que durante años organizó el SQEM en Vilagarcía. Y también agradeció el apoyo del Centro Cultural O Souto de Rubiáns, donde se celebrará la entrega de premios. En cuanto al circuito, los tramos especiales cronometrados están muy cerca el uno del otro, por lo que se espera que el público acuda a disfrutar del espectáculo, ya que la previsión apunta a que no habrá lluvia y la organización señalizará la zona de aparcamiento para poder seguir el evento. “Un dos tramos está no antiguo vertedeiro no Pousadoiro”, a donde llegarán procedentes del propio Centro Cultural de Rubiáns. Los pilotos se dirigirán después a Xiabre para realizar un recorrido por la comunidad de montes de Cea, volverán hacia el segundo punto cronometrado, “no campo de golf antiguo do pazo de Rubiáns, son os dous puntos principais donde a xente pode seguir a proba”, explicó Miguéns. “Cada minuto estarán entrando nas cronos”. En total los pilotos tendrán que dar tres vueltas al trazado y será en los puntos cronometrados donde se decida realmente la prueba, sobre todo en el segundo punto “onde haberá subidas en pedra”.





Entre los participantes estará Carlos Miguéns, hijo de Alberto, que lidera su categoría. También habrá más pilotos arousanos que tras tiempo sin correr “anotáronse para esta carreira”. La prueba se desarrolla en las categorías: Enduro 1, Enduro 2, Enduro 3, Júnior Open, Sub21 125cc 2T, Júnior Trofeo, Senior B 2T, Senior B 4T, Senior C 2T, Senior C 4T, Master 45, Master 55 y Femenino. Y es puntuable también para la Liga Gallega de Moto de Campo y para el Trofeo Ibérico. l