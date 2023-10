Íker Losada: “Me he adaptado más rápido de lo que pensaba”

Íker Losada Aragunde (Catoira, 01/08/2001) disputa su primera temporada en el fútbol profesional en las filas del Racing Club Ferrol. Después de 10 jornadas disputadas en Segunda A, siempre como titular y tras anotar 3 goles y dar una asistencia, el joven catoirense y su equipo están viviendo la cara del fútbol más agradable. No es casualidad, sino fruto del trabajo bien hecho.

¿Cómo ha sido su adaptación al equipo y a la categoría?

La verdad es que más rápido de lo que pensaba. Después de estar tantos años en Vigo pensé que me costaría más y que sería más duro acostumbrarme. Además la categoría no la conocía. Es cierto que debuté en Primera y jugué mucho en Primera RFEF y Segunda B, pero la Segunda es nueva para mí. Me he adaptado rápido y estoy contento de como está saliendo todo.

¿Qué cambios está notando respecto a Primera RFEF?

Pues el ritmo, algo que ya notaba en los entrenamientos con el primer equipo del Celta. Y también la calidad de los jugadores, que es un poco superior a lo que es Primera RFEF, aunque tampoco hay una diferencia abismal.

El estilo de juego del Racing le beneficia...

Sí. Creo que soy fácil de adaptar tanto a un juego rápido como el nuestro, que es de ataque rápido y también tener el balón, como al estilo tiki-taka como se suele decir, en un juego más posicional. Puedo adaptarme a ambos.

Parece que su técnico, Cristóbal Parralo, tenía muy claro como sacarle rendimiento a su juego desde que llegó al equipo...

Tener la confianza del entrenador es un punto muy importante. En esa preadaptación es fundamental y algo muy positivo para un jugador.

Íker y Jose Fontán pasaron de rivalizar en los Catoira vs Arosa a hacerlo en el fútbol profesional en el pasado Racing vs Cartagena, después de ser compañeros muchos años en el Celta | diario de ferrol

¿Cómo se va encontrando a nivel físico para jugar a otro ritmo?

Muy bien. La mayoría de jugadores del equipo venimos de Primera RFEF y creo que nos estamos adaptando muy bien, a base de mucho más entrenamiento y mucho más duro, pero se va soportando y el cuerpo se va acostumbrando. Al principio uno se nota más cansado, pero el cuerpo se va adaptando a las nuevas rutinas.

Tres goles y una asistencia, parece que en el campo las cosas le están saliendo bien...

Al final se trata de confianza. De todas formas lo individual es algo secundario, lo importante es puntuar lo máximo posible y que el equipo consiga la permanencia cuanto antes.

Llegó al Racing cuando el club y la ciudad están en su “prime” a nivel futbolístico, ¿cómo lo está viviendo?

Sinceramente, cuando llegué me dijeron que el club era una familia y que la afición apoyaba mucho, por lo que venía con unas expectativas muy altas. Pero tras las primeras semanas aquí, me di cuenta que se superaban esas expectativas por mil. La gente de dentro del club, los empleados, están súper encima nuestra, muy atentos para ayudarnos si pasa cualquier cosa. Después vas por la calle y te paran niños y adultos para sacarse fotos y animarte... Creo que es una pasada. No me esperaba algo así. Todo esto es algo que nos viene bien. Ese jugador número doce, como se suele decir, nos va a dar mucho en esta liga.

Supongo que en el Celta a nivel psicológico ya le prepararon para gestionar este tipo de cosas...

Sí. La cabeza es importante y lo que trabajas fuera del campo también, antes que lo físico. Hay que estar centrado. Me están apoyando mucho y lo único que quiero es dar todo dentro del campo.

¿Cree que el Racing va a aguantar el tirón?

Yo creo que sí. Tendremos momentos en los que pincharemos porque hay momentos de bajón en cualquier temporada y el fútbol siempre son rachas. Pero creo que vamos a aguantar y a cumplir nuestro objetivo que es la permanencia. Si podemos mirar hacia arriba, lo haremos.

Después de once años en el Celta, ¿le dolió mucho tener que irse al no hacerle un hueco el primer equipo?

Yo creo que es algo que nos podíamos esperar. Yo quería dar el salto al fútbol profesional, que me lo podía dar el primer equipo, y ellos no veían que tuviera el nivel para estar ahí y rendir. Yo no les tengo ningún rencor, al contrario, sigo todos los partidos como un celtista más y lo seguiré siendo. Son decisiones que se toman y en el futuro se verán si son buenas o malas, tanto para unos como para otros.

Dijo que ojalá fuese un hasta pronto. ¿Piensa en volver al Celta algún día?

Por mí, ojalá. No le voy a cerrar nunca las puertas al Celta, aunque ahora mismo no estoy pensando en eso, lo que quiero es seguir creciendo en el Racing, que me dio la grandísima oportunidad de dar ese salto al fútbol profesional.

Firmó dos años en Ferrol. ¿Ya le llamaron para ampliar el contrato?

No, no (risas). Estamos muy tranquilos. No podemos ponernos a negociar después de haber firmado en verano. Ahora toca pensar en que todo siga igual en la liga, pensar en seguir sumando puntos para estar tranquilos.

¿Cómo fue el reencuentro en el último partido ante el Cartagena con José Fontán y Lautaro?

Pues increíble. Con Lauti y con Jose llevo desde que empecé en el Celta. Incluso a Jose ya lo conocía de antes, cuando nos enfrentábamos en los Catoira - Arosa. Fue un reencuentro muy especial. La pena fue que Lauti no pudiese jugar, pero me alegro mucho de haberlos visto porque son personas muy especiales para mí y me alegro de que hayan dando el paso también al fútbol profesional.

A su hermano pequeño Hugo, que ahora está en el Celta, ¿le sigue dando consejos?

Le doy los mismos que me dieron mi padre y mi madre de pequeño, que hiciese lo que más quería, que era jugar al fútbol, que disfrutase y que acumule experiencias. Tiene que disfrutarlo, es un deporte del que te gusta trabajar. En Vigo va a estar bien, tiene que seguir trabajando más y disfrutar.

¿Qué tal se vive en Ferrol?

Muy bien, muy tranquilo. Me la habían pintado como una ciudad de las feas de España y para nada, me está sorprendiendo para bien.

¿No tiene tiempo para venir a casa?

Sí claro, en cuanto puedo me escapo a Catoira y también a Vilagarcía a casa de mis abuelos.