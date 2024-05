Iñaki Martínez: “Estamos seguros que el playoff va a ser diferente”

El Arosa SC ya tiene asegurado el play-off de ascenso a Segunda RFEF. Un objetivo cumplido tras vencer por 0-1 al Somozas, y que mantiene a los de Luisito en la tercera plaza de la clasificación con 54 puntos, solo tres por debajo del segundo, el Gran Peña. Una de las figuras destacadas de la temporada está siendo Iñaki Martínez, que, junto con Rubo, es el máximo anotador del equipo con seis goles. “Ahora nos queda intentar cerrar cuanto antes la tercera plaza, y a ver si ganando los últimos partidos, si el Celta nos lo permite, a ver si podemos ir a por la segunda, pero lo principal es no caer de ahí”, comenta Martínez.

“Estamos confiados y convencidos de que vamos a dejar todo de nosotros para ascender. Estamos seguros de que ese playoff que no se dio el año pasado va a ser diferente. Tenemos más experiencia y vamos a por todo”, recalca el futbolista mexicano.



El mediapunta se ha consagrado como una de las figuras que más peligro generan en las filas arousanas. “Es algo que se dio, llevo seis goles y bastante contento de que lleguen cuando el equipo lo necesite”, destaca Iñaki Martínez. “La responsabilidad se coge con fuerzas para ayudar a todo el equipo”.



El domingo, A Lomba acoge el encuentro entre Arosa y Arteixo, determinante para cerrar la tercera plaza. “La gente siempre ha estado con nosotros. A los jugadores nos tratan increíble. Espero que venga bastante gente a arroparnos”, pide Martínez.



“Va a ser un partido difícil, porque el Arteixo viene haciendo muy buena segunda vuelta y ahora están peleando por meterse en el playoff. Va a ser duro pero será un partido bonito de ver para los aficionados”, destaca Martínez. El Arteixo, por su parte, se coloca sexto con 47 puntos.

El futuro



Por parte de Martínez todo son buenas palabras hacia el Arosa, en el que espera seguir. “El Arosa me dio vida. Venía de jugar poco en Pontevedra, y no sé que sería ahora de mi si no hubiera fichado”, destaca. Del mismo modo, el futbolista mexicano asegura que, "si todo se da", estaría encantado de seguir en el Arosa, ya que se encuentra "muy feliz aquí".