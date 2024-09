Iñaki: “Mentiría si dijese que ganar no fue una liberación”

El Arosa se despertó el domingo de la particular pesadilla que supuso el mal inicio de liga con tres derrotas seguidas. Inesperadas y difíciles de explicar dado el proyecto confeccionado por el club este verano con la llegada de Míchel Alonso y los fichajes realizados. “No estábamos agobiados, pero teníamos ganas ya no sólo de puntuar, sino de ganar, mentiría si dijese que no fue una liberación hacerlo”, explica el goleador en Vilalba, Iñaki Martínez.

“Todos queríamos olvidar el comienzo de liga porque fueron horribles esas tres semanas. Nadie se esperaba después de la pretemporada y con el equipo que tenemos perder esos partidos, pero dentro del vestuario sabíamos que esto lo podíamos sacar adelante”, reconoce el mexicano.



La victoria 0-1 ante el Vilalbés abre un nuevo panorama para el Arosa. Jugadores y técnicos ya saben que la liga no va a ser un paseo. Al contrario. El profundo bache por el que pasaron ha unido al vestuario y les ha permitido aprender de las derrotas. En A Magdalena, el Arosa fue práctico. Hizo el partido que tocaba. Portería a cero, minimizar riesgos y dominar las áreas. Atributos que manejan los equipos que casi siempre están arriba. “Era lo que queríamos. Jugar lo más fácil posible, ya llegará el momento de jugar bien o jugar otro tipo de fútbol”, dice un Iñaki que cumple su tercera temporada de arlequinado y que reconoce que las ganas de agradar en el inicio de liga acabaron jugando en contra de sus intereses. “Nosotros vemos que el equipo da para mucho, en cuanto a tener el balón y dominar, pero esos goles que encajamos antes del descanso nos hicieron dudar. Estamos seguros de que con el tiempo jugaremos un fútbol vistoso, pero ahora lo que necesitamos es ganar para coger confianza. Lo importante son los puntos”.



El mal inicio de liga motivó que el Arosa se presentara en Vilalba el domingo, en la cuarta jornada y todavía en septiembre, con la sensación de jugar un partido crucial. “No son partidos decisivos ni finales, pero sabemos que todos los puntos que te dejas ahora al principio son los que echas en falta al final de liga. El Vilalbés es un rival directo, como otros tantos que queremos estar arriba, por lo que este resultado nos da la confianza para saber que podemos ganar a cualquiera”, explica el mediapunta, autor del primer gol del Arosa en liga después de 227 minutos. “Normalmente no me toca entrar al área, pero esta vez sí por los jugadores que estábamos en el campo. Me separé del palo, rematé y me hizo una buena parada el portero, pero ya me quedé en el área situado y, cuando vi que el balón dio en el larguero, fui con todo porque ese balón no se me escapaba ya ni de broma”.

El gol dio paso a una celebración diferente. “En ese momento era sacarlo todo y estar todos juntos abrazados. Algunos decían: disfrutadlo, disfrutadlo, quedaos aquí porque estos momentos son los bonitos del fútbol”.



Ayer el Arosa comenzó a preparar la siguiente cita, que será en A Lomba ante el filial del Lugo. “Ya necesitábamos un lunes así, llegar al Jiménez y ver caras alegres”.

El cántabro Felipe Peredo está a la espera de poder hacer una resonancia que arroje un diagnóstico de la lesión que sufrió en su rodilla izquierda, por la que fue trasladado a un centro médico de Lugo el domingo.

"La afición siempre está ahí"

A Iñaki no le sorprendió que parte de la afición se desplazase a Vilalba para arropar al equipo. “Están ahí siempre. Ya hace dos años con el mazazo del play-off, el año pasado igual...en casi todos los campos hay más afición del Arosa. Sorprendidos no, pero agradecidos sí porque siempre están ahí y es una gozada ver en la grada los colores rojo y blanco”.

Tras una pretemporada en la que Míchel utilizó a Iñaki por la izquierda, en los últimos partidos se está asentando en posiciones más centradas. “Cuanto más cerca del área mejor me siento, el gol es lo que más busco y lo que más me gusta”. En su primer año de arlequinado hizo 8 y el pasado 6.