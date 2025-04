Duke, casi cuatro décadas dibujando historias de vida en la piel

A Diego Iglesias casi nadie lo conoce por el nombre. Para todos es Duke y así se hace llamar tanto en su vida personal como en la profesional. Nacido en Pontevedra en los años 70 la suya es una vida forjada en el autoaprendizaje y en construir un negocio del que nunca pensó vivir y que lo ha llevado a viajar por diferentes partes del mundo. “Digamos que eu xa tatuaba no colexio. Encerrabámonos no baño e xa lles pintaba cousas na pel aos compañeiros. Tería 9 ou 10 anos. Era unha forma de ser rebelde”, explica. En ese momento jamás se le pasó por la cabeza que con sus manos marcaría la piel de miles de personas durante casi cuatro décadas. “Tiña un pequeno local en Pontevedra e alí viñan os colegas e xente á que coñecía. Alí é donde tatuaba. Pero sen cobrar, sen pretensión de absolutamente nada”, recuerda. De hecho en su vida laboral figuran trabajos de todo tipo. “Fun albanel, peón, de todo o que me ía saíndo eu traballaba”, declara.

Reconoce que en los años 80 y principios de los 90 “a xente que levaba tatuaxes era a mínima. Eran, por exemplo, os moteiros, os punks... determinadas tribus urbanas. Non estaba para nada popularizado”. De ahí que vivir de ello era prácticamente una quimera.



Con una memoria prodigiosa recuerda exactamente el día en que su vida profesional dio un giro. “Nun programa de televisión saíu Marta Sánchez cunha tatuaxe e aos poucos días tamén Rociíto. Foi unha tolería porque a partir de aí tiña colas no local de xente que quería tatuarse”, señala. Fue precisamente ahí cuando empezó a “vivir disto”. La popularización de hacerse marcas en la piel llegó casi al final de los 90. “Antes, como dicía, solo eran unha xente determinada. Había traballos nos que non contrataban a xente con tatuaxes. Cando iso mudou foi cando a xente se empezou a animar máis”, indica.



En Vilagarcía los primeros tatuajes que hizo fueron de la mano del antiguo Corsario, aquel bar ubicado en la zona de O Castro en donde la estética era muy acorde a la que lucían los moteros. “Fixen o contacto por aí e empecei a facerme coñecido”. Corrían los primeros años 90. Más tarde, y con el negocio ya despegando, llegó a tener dos locales detrás de Concello y otros dos en Doutor Tourón en los que, además de tatuajes, también hacía piercings.



Duke presume de tener una personalidad propia como tatuador. “Eu entablo unha relación co cliente. Escóitoo para que despois non se arrepinta da tatuaxe que vai facer. Sempre lles digo que unha tatuaxe non pode facerse por capricho ou por un desexo momentáneo. Hai que pensalo moito”, dice. De hecho contrapone su trabajo con el que ahora puede verse en internet o las redes sociales. “Ves a tatuadores que nin falan, que poñen os cascos, a plantilla e que o cliente pon só a pel. Non me gusta esa forma de traballar. Unha tatuaxe é moito máis que iso, non pode ser unha moda pasaxeira como un vestido”, reflexiona. De hecho él nunca muestra sus trabajos en redes ni en su estudio hay fotografías de los tatuajes que realizó. “Procuro sempre darlles unha volta. Facer que sexan únicos e que non sexan unha copia de calquera que se vexa por aí”, relata.

Sus primeros trabajos en Vilagarcía fueron de la mano del mítico local “Corsario” y se quedó en la ciudad para emprender



Asegura que hay tatuajes que han perdurado a lo largo del tiempo. “As rosas, por exemplo, séguense facendo”, dice. Además también reconoce que “a maioría da clientela que vén é para deixar na pel un sinal dalgún momento clave da súa vida. Tatuei moitas mortes e agora tatúo moitas vidas”. Él mismo en su brazo izquierdo se tatuó su propia historia, ahora totalmente tintada de negro. “Recoñezo que nos momentos nos que estou de máis baixón é cando mellor traballo”, apunta al mismo tiempo que dice que “antes podías coñecer a historia da persoa só mirando o que levaba na pel”.



Con 50 años cumplidos y toda esa experiencia a sus espaldas Duke emprenderá ahora con una academia en la calle Castelao, en Vilagarcía. Eso sí, utilizando “os métodos tradicionais” y las máquinas que tiene guardadas tal cual museo. Ahora, durante dos meses, se dedicará a despedirse de la “clientela” con los últimos tatuajes. “Agora vén outra fase, outra forma de dedicarme ao que máis me gusta”, concluye.