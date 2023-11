Os Ingleses gana al Crat en A Coruña y se afianza en la tercera posición

Os Ingleses RC no falló en A Coruña ante el Crat y se impuso por 5-22, sumando su tercera victoria de la temporada que le consolida en el tercer puesto de Primera Gallega, por detrás de Kaleido Universidade de Vigo y Campus Universitario de Ourense.



El partido en el campo de A Torre no fue muy vistoso, pero los vilagarcianos jugaron con oficio, trabajando muy bien la delantera y con un par de destellos de la línea de tres cuartos que permitieron no solo ganar el partido, sino también los cuatro ensayos para lograr el punto bonus. Fueron obra de Prado, Piraña y Pablo en la primera parte, y de Eire en la segunda. Os Ingleses mostró mucho orden en defensa, consiguiendo que su rival no le hiciese daño en los contragolpes.



Por Os Ingleses jugaron de inicio: JJ, Rianxo, Biris, Marcos, Padín, Prado, Óscar, Piraña, Iguana, Brea, Pablo, Bosnio, Fran, Eire y Javi. También jugaron Cilin, Hache y Quebra. “Tenemos que mejorar cosas, tuvimos problemas con el juego al pie”, explica el técnico David Lema. “Con esta victoria vamos a ir a Ferrol el sábado sabiendo que si conseguimos ganar vamos a estar en la pelea”, explica Lema. No es habitual que Os Ingleses gane en A Coruña al Crat, de ahí la satisfacción al final del partido de los jugadores y el técnico. dos.