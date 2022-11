El isleño Pablo Otero, gran triunfador de la Carreira Pedestre de Santiago

El atleta isleño Pablo Otero consiguió el domingo una victoria muy destacada al imponerse en la XLIII Carreira Pedestre Popular Camiño de Santiago, prueba que reunió a unos 3.500 atletas por las calles de la capital gallega. Fue también una victoria agridulce para Otero Fariña, ya que finalizó el trazado de 12 kilómetros con salida en la avenida Xoán XXIII y llegada en la Praza do Obradoiro segundo, al marcar un tiempo de 36:59. Pero la organización descalificó al ganador, el portugués Paulo Barbosa, al incumplir el reglamento, al ser un atleta becado por el programa olímpico de la federación lusa y no poder optar a premios en carreras populares no organizadas por la Federación Española.





El isleño reconoce que se enteró justo cuando iba a recibir el premio como segundo. “Alguien protestó, yo no tenía ni idea y ya dije que para mí el ganador era él. No me siento ganador”. Más allá de esta circunstancia, Otero hizo una gran carrera, superando a Anxo Castro en la parte final (37:02) y a Esteban Iglesia (37:13). “Salí en el grupo de delante, estaba preparado para correr a esos ritmos y ya iba con la idea de pelear por el podio. Nos quedamos cinco o seis en cabeza y empezaron los ataques hasta que en el kilómetro ocho atacó Paulo y se fue, en la parte final llaneando y bajando a meta le recortamos bastante pero nos quitó unos tres segundos. Para mí el ganador es él”, insiste el isleño, que en solo cuatro años en el mundo del atletismo ontinúa progresando a marchas forzadas.





En 2019 corrió por primera ve la Pedestre de Santiago y tuvo dificultades para bajar de 4 minutos el kilómetro, y sin embargo el domingo corrió a un ritmo de 3:04 minutos por kilómetro. A sus 24 años esta temporada fue bronce en los Campeonatos de España Universitarios en la prueba de 10.000 metros. Uno de sus objetivos esta temporada es ir al Mundial Universitario en agosto en China, la marca mínima ya la tiene pero elegirá la Federación Española. Además ya está preparándose para el Campeonato de España en pista cubierta en la prueba de 3.000 metros





Pablo se inició en las filas del Atletismo Cambados y ahora defiende los colores de la Gimnastica de Pontevedra, además también pasó por el Atletismo Torrelavega, ya que está estudiando en Santander, donde se entrena a las órdenes de Raúl Gutiérrez y al lado de varios atletas internacionales. Al ganar la emblemática prueba santiaguesa, Pablo Otero se embolsó un premio de 800 euros. “Diría que es mi mejor resultado si hubiese quedado primero, por eso me quedo con el bronce logrado este año en el Campeonato España Universitario”. Pablo, que dio el salto al mundo del atletismo tras jugar al fútbol en las categorías inferiores del Céltiga, entrena “dos y tres sesiones diarias” y prepará la prueba de 5.000 metros para la temporada al aire libre, donde tiene la ilusión de colarse en el Campeonato de España.

En la categoría femenina, la primera en cruzar la línea de meta en Santiago fue la venezolana Joselyn Brea, que se hizo con el título por sexta vez, seguida de Edymar Brea y de Laura Santos.