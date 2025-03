Javichu: “Lo mejor que me ha dado el deporte son las amistades”

Vilagarcía celebra mañana en el Salón García la XXXII edición de la Gala do Deporte, en el que se coronará al mejor deportista local de la pasada temporada y se rendirá homenaje a las personas y entidades cuya labor es indispensable en el desarrollo de los clubes y las diferentes modalidades en la localidad.



Uno de estos nombres propios es el de Javier Guerrero Salgado, Javichu, que recibirá la mención especial en el apartado de colaborador / directivo tras casi tres décadas al servicio del BBC en todas las tareas, además de ser pieza imprescindible en las actividades que organiza la ACD Encestarías con su torneo ACB, el campus o la MSL.

¿Cómo empezó su vínculo con el basket?

Pues echando una mano en un torneo juvenil, un par de años antes de que llegáramos a EBA. Yo era un chaval, tenía menos de veinte años y mi tío Carlos, que era directivo, me pidió que colaborase. Y partir de ahí, prácticamente ya me quedé en el club.

¿Qué funciones hacía esos primeros años?

Pues hacía de delegado y utillero. Llevaba la ropa, el hielo..toda la intendencia del equipo de EBA. Menos los vídeos, hacía de todo. Después ya que quedé como primer delegado.

¿Cómo recuerda la etapa del BBC en EBA?

Fue una época buena y larga. Fue muy bonita. Más allá de los logros deportivos, que están ahí, pude conocer a mucha gente en el mundo del baloncesto. A día de hoy voy por toda Galicia o por la zona norte de España y soy una cara conocida para muchas personas que está ligadas al baloncesto. Son muchos años yendo por los pabellones y, quieras o no, me gané el respeto por mi forma de trabajar y atender a la gente. Intento ser buena persona y hacer las cosas de forma seria.

La figura del directivo que curra por y para los demás sin ninguna contraprestación tiende a la desaparición. ¿Qué es lo que le motiva para seguir aportando su trabajo y su tiempo?

Me gusta ser útil y pelear por retos. Si algún día conseguimos volver a ascender a EBA, eso quedará ahí. Con EncestaRías me pasa lo mismo. Me siento útil y somos una familia. Me satisface que los equipos vuelvan y ya me conozcan por andar por el medio. Tanto EncestaRías como CLB somos una familia. Somos cuatro amigos que compartimos la pasión que nos gusta. Claro que hay momentos que uno se cansa, pero al final son muchas horas que le dedicas al basket y te devuelve muchas amistades, que es con lo que me quedo. Como Juan Espiñeira, Iván Villar, Diego Doval, Luis Gabín, Gus Andújar...los actuales jugadores del CLB me tienen cariño y eso se nota. El otro día perdiendo en Cambre todos estábamos tocados, pero ahí estábamos dándoles ánimos, pagando unas pizzas, etc... son cosas que haces porque las sientes así. Nunca pienso en que esté malgastando mi tiempo o dinero. Es algo que me gusta.

"Tanto en el CLB como en EncestaRías me siento útil y somos una familia"

¿Cómo lleva la gestión de los resultados? ¿Le afectan mucho las derrotas?

Últimamente vivo los partidos más nervioso. Al final estás ahí porque tienes ilusión de competir y que el equipo vaya lo mejor posible. Perder en las fases finales de ascenso siempre es duro. Eso te queda marcado, por eso yo no tengo pensado irme hasta intentar dejar el equipo en EBA como lo disfruté yo hace años. Si después me apetece, pues veré si sigo o no o si el entrenador que esté quiere que siga. Hasta ahora sólo puedo darle las gracias a todos lo que tuve. Desde Larry, Rubén Domínguez, Tito Díaz, Chiqui Barros, Juan Espiñeira, Diego Doval, Luis Gabín,Trigo...a todos les doy las gracias por la confianza que me dieron.

Javichu Guerrero mantiene una enorme vitalidad a sus 53 años / Gonzalo Salgado

¿Con qué momento se queda de los años en EBA?

Yo me quedo con el hecho de conocer a grandes personas como Pablo, Gus, Fran, Iván, Patricio, Diego, Rubén...a todos. Lo mejor que me dio el deporte es la amistad con mucha gente. Personas que me quieren y a las que yo quiero. Son amistades para toda la vida.

¿Qué labores desempeña durante los partidos?

Pues intento hacer de todo para que Luis (Gabín) sólo se tenga que preocupar de entrenar. El resto intento hacerlo yo. Llevo mentalmente las cuentas de las faltas, monto la cámara de vídeo para grabar el partido, me encargo del material, el agua, los vestuarios, los balones, la publicidad en el pabellón...intento hacerlo todo para que el entrenador sólo tenga que pensar en baloncesto.

"No me gustan los homenajes. No hago las cosas para que me lo reconozcan"

Mañana recibirá una mención especial en la Gala do Deporte. ¿Cómo lleva lo de recibir homenajes?

No soy de los que hacen las cosas para que me las reconozcan. Hago lo que me gusta. Cuando me nombraron padrino del CLB, el año del aniversario del club, no lo sabía y no fue algo que me gustara demasiado. Quedé frío porque creo que no era algo para mí.

¿Su gran ilusión es ascender con el Sigaltec a EBA?

Sí. Ahora mismo sería increíble poder conseguirlo con el grupo humano que hay en el vestuario.

Estás involucrado también en la liga de veteranos de baloncesto (MSL), en el torneo y el campus EncestaRías, e incluso estuvo en el Arousa Fútbol 7. ¿Es fácil de convencer?

A ver, lo del Arousa Fútbol 7 fue también a través de mi tío Carlos cuando inauguraron la sede. Es verdad que me meto en cualquier berenjenal. Llevo media vida en todo esto. Con el BBC he estado en cuatro fases finales en EBA y eso son vivencias para toda la vida. Los once años en EncestaRías fueron muy buenos y sigo involucrado porque Diego e Iván confían en mí. Me dejan funcionar y eso para mí es importante. Soy fácil de liar.