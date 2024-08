Jéssica Bouzas afronta en Cincinnati su cuarto WTA 1000 de la temporada

Jéssica Bouzas ya está en Ohio (Estados Unidos) donde a partir de hoy comienza su participación en el WTA 1000 Cincinnati en el complejo de Kings Island. La vilagarciana inicia de esta forma su gira americana en pista dura, en la que también disputará en Cleveland el WTA 250 “Tennis in the Land powered by Rocket Mortgage” la próxima semana, previa a su participación en el Open USA en la última semana del mes de agosto en New York, donde entrará directamente en el cuadro final al igual que le sucedió este año en Roland Garros y Wimbledon.



En el Grand Slam londinense ganó en primera ronda a la vencedora del pasado año, Marketa Vondrousova, y abandonó en tercera con la checa Barbora Krejcikova, que fue la campeona del torneo londinense. Bouzas, que lleva en lo va de 2024 un total de 40 victorias en 56 partidos, afronta su cuarto WTA 1000 de la temporada. En Roma perdió en primera ronda de la clasificatoria ante Darja Semenistaja y en Miami lo hizo ante Emina Bektas, mientras que en Madrid logró superar la previa al ganar a las norteamericanas Claire Liu y Sachia Vickery, superando en primera ronda del cuadro final a Paula Badosa y cayendo ante Jelena Ostapenko. Ayer pudo entrenar en Cincinnati. Llega con buenas sensaciones y dispuesta a ofrecer su mejor nivel. Su rival en primera ronda de la previa será la veterana ucraniana Lesia Tsurenko, de 35 años y que llegó a ser la número 33 del mundo.