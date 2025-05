Jéssica Bouzas avanza a tercera ronda en Roland Garros al sobrevivir a la batalla con Montgomery

Jéssica Bouzas accede a tercera ronda de Roland Garros tras ganar este mediodía a la norteamericana Robin Montgomery por 6-4, 4-6 y 7-5 en dos horas y once minutos de batalla en la pista doce del complejo parisino.

Un triunfo de madurez en un partido en el que estuvo contra las cuerdas en el tercer set, con marcador de 4-2 abajo y bola para el 5-2. Pero la vilagarciana mantuvo la calma, se agarró a la pista y remontó ante una joven de 20 años con su mismo estilo de juego, muy agresivo, alternando golpes ganadores y errores no forzados.



Montgomery empezó jugando muy bien, haciendo correr mucho la pelota. Zurda, potente y con un revés a dos manos temible, la estadouninese le dejó claro desde el inicio a la de Vilagarcía que el partido no iba a ser el paseo del lunes ante Emma Navarro. Despés de 22 minutos de juego, la igualdad era máxima (3-3). Fue entonces cuando Bouzas Maneiro hizo valer su ligera mayor experiencia, aguantando en los intercambios y esperando los errores motivados por la impaciencia de Montgomery. Después de 38 minutos, Jessi se llevó la primera manga, tirando de calidad con un revés cortado a los pies y un derechazo a la línea para redondear un juego en blanco, 6-4.



En el segundo set la arousana ya tuvo que jugar con más segundos saques. Aún así se mantuvo la igualdad hasta que se le escapó el quinto juego al fallar un "smash" en la red. Una inoportuna doble falta en el siguiente le dejó 4-2 en desventaja. Aunque consiguió nivelar el marcador (4-4), esta vez el set cayó del lado de la tenista de Washington, que empezó lanzada en el tercer set.



Entonadísima, Robin Montgomery fue aumentando su ventaja mientras Bouzas Maneiro seguía sin poder jugar con primeros saques. La situación empezó a ser crítica, con 4-1 y 0-30 abajo. En circunstancias similares años atrás, la arousana habría entregado el partido. Pero Bouzas Maneiro es una jugadora cada vez más fuerte en el aspecto mental, algo que también se reflejó en su lenguaje corporal, sin transmitir desesperación.

Jéssica Bouzas se cuela en tercera ronda y se asegura una bolsa de premios de 168.000 euros / EFE

Recortó a 4-2 y salvó una bola de 5-2. Siguió remando y presionando a una joven cada vez más errática. Fueron cuatro juegos seguidos de la española para ponerse 5-4 y saque para ganar. Montgomery luchó e igualó a cinco, salvando un "match ball", pero en el siguiente volvió a perder su saque ante una Bouzas traquila y segura de su plan de partido.

Con 6-5, la número 58 del mundo de forma provisional, volvió a sacar para avanzar a tercera ronda. Esta vez sí completó la remontada en un partido nada sencillo. Ninguno lo es en Roland Garros. Tampoco el siguiente, que será otra vez ante un norteamericana. Hailey Baptiste, que ganó a la japonesa Nao Hibino por 6-3 y 6-2, se reencontrará con Jéssica tras la batalla de febrero de 2024 de Morelia (México), donde la de Vilagarcía le ganó la final en Michoacán en tres sets. Fue el inicio de su despegue. Desde entonces mantiene el vuelo alto.

Es la tercera vez que Bouzas se mete en tercera ronda de un Grand Slam, como le ocurrió en 2024 en Wimbledon y el US Open. En ambas ocasiones en los terceros encuentros se cruzó con rivales que partieron como favoritas. De hecho la checa Barbora Krejcikova fue campeona en Londres y la norteamericana Jessica Pegula llegó a la final en New York. Esta vez su rival no tiene tanta enjundia, ya que es la número 70 del mundo y Jessi ya sabe lo que es ganarle.