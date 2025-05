Jéssica Bouzas: "Cada vez me siento más cómoda en este tipo de situaciones"

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas accedió a la tercera ronda de Roland Garros tras ganar a la norteamericana Robin Montgomery por 6-4, 4-6 y 7-5, motivo por el que la vilagarciana también se puso delante de los micrófonos de EuroSports, ante los que aseguró “sentirse cada vez más cómoda en este tipo de situaciones, sin ponerse ningún tipo de presión encima”.



“Hago una valoración muy positiva, es importante mantener la esperanza y luchar cada punto. Si crees en ti y tienes esa actitud las cosas pueden cambiar”, comenta Bouzas a EuroSports. Asimismo, tras plantar cara a una joven de 20 años con su mismo estilo de juego, la vilagarciana asumió muy bien el pase a tercera ronda de Roland Garros, continuando así con la esperanza de que su potencial carrera deportiva siga despuntando.

“He tenido otras situaciones dónde el foco estaba puesto en mí tras unas buenas rondas, pero creo que esta vez lo he asimilado bien. Cada vez estoy más cómoda con estas situaciones, no me ponen ningún tipo de presión añadida, aunque tienes más gente detrás que te dice cosas”, cuenta Bouzas.



“Creo que en Roland Garros cada ronda es única. Es una oportunidad más, creo que todas las jugadoras van a hacer buenos partidos aquí, cada día es algo totalmente diferente. Tengo muchas ganas del siguiente partido, de disfrutar y descansar”, dice Bouzas.