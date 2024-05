Jéssica Bouzas cae en Roland Garros tras el parón por la lluvia

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas cayó en Roland Garros ante la croata Jana Fett por 6-2, 3-6 y 7-5. Bouzas jugó condicionada en el aspecto físico, pese a ello y a perder el primer set, no se entregó, luchó y estuvo muy cerca de la victoria en un partido muy largo y en el que hubo una interrupción en el tercer set debido a la lluvia, justo cuando mejor estaba la arousana, con 4-1 arriba en el marcador, y que cortó lo que apuntaba a victoria de Jéssica.

Jéssica llegaba a París tras retirarse hace apenas una semana en Madrid por una lesión muscular en un aductor, por lo que no pudo preparar como le gustaría el partido ante al croata, que venía con el rodaje de la previa. Algo que se notó de inicio. La vilagarciana, con un vendaje en su muslo derecho, cedió los primeros cuatro juegos sin hacer oposición y sin encontrar sensaciones de juego. En el quinto sin embargo algo cambió, empezó a jugar mucho mejor, con golpes ganadores. Ya no se resolvió en dos minutos como los anteriores, sino en más de cinco, aunque también cayó del lado de la croata. Con 5-0 el primer set estaba perdido, pero Bouzas ya había encontrado un camino para pelear pese a sus molestias físicas. Le costó, pero ganó su primer juego al saque y a continuación rompió el servicio de su oponente para ponerse 5-2. Jana Fett empezó a mostrarse más errática, pese a ello fue capaz de cerrar el set 6-2 ante una Jéssica condicionada en sus movimientos, ya que no corrió hacia adelante a ninguna dejada.

La vilagarciana pidió asistencia médica y se fue al vestuario. Tras unos minutos apareció en la pista con otro vendaje, esta vez en el muslo de la pierna izquierda, quizá sobrecargada por los esfuerzos para no dañar la derecha. Bouzas Maneiro decidió pelear. En París, en Roland Garros cumpliendo un sueño, nada la iba a detener. Empezó bien el segundo set, ganando el primer juego al resto. Siempre jugando desde el fondo de la pista y midiendo mucho las carreras. En el segundo, al saque, se puso 40-15, pero no logró cerrarlo y se le terminó escapando. Fett tomó la iniciativa en el marcador también en el segundo set. Tras 19 minutos se puso 3-2 arriba la croata. Pero Jéssica no regaló nada, ni aún limitada en sus movimientos. Sacó adelante su servicio y fue agresiva al resto para ponerse 4-3 arriba, aprovechando los descansos para ajustar los vendajes compresivos. Al saque, en el octavo juego del segundo set, levantó una situación adversa con 30-40 en contra. Una volea de revés y un buen saque dieron paso al 5-3, celebrado con un grito de rabia de la de Vilagarcía. A Fett le entraron las dudas y Bouzas aprovechó la situación para cerrar el set con un juego en blanco al resto (6-3) después de 36 minutos.

El tercer set empezó con polémica, ya que cantaron "out" una bola de Fett, por lo que Jéssica decidió no golpear, pero una vez revisado por el juez, se vio que la pelota había entrado y le dieron el punto a la croata, pese a las protestas con bastante razón de Bouzas, que pedía repetir el punto. Lejos de frustrarse tras la polémica decisión, Jéssica siguió a la suyo y ganó el juego con una gran volea de mucha intución en la red, para romperle a continuación el servicio a la croata de 27 años, que no podía con la gallega. Aunque a Bouzas se le escapó su saque, al resto volvió a mostrarse muy agresiva y sólida, mientras que ganó en el quinto juego del tercer set su saque con una derecha increible para poner el 4-1. Fue justo antes de que cayera un chaparrón que obligó a detener el partido, mientras las jugadoras, jueces, recogepelotas y el público abandonaba la pista trece de Roland Garros a la carrera.

El partido se detuvo más de hora y media en el tercer set por la lluvia



Casi una hora y media después, se reanudó la competición con Jéssica al resto. Todo ya fue diferente. Jana Fett sacó adelante su saque y consiguió sorprender al resto a Bouzas, equilibrando el desenlace del partido, que ya era otro (4-3). Jéssica no había vuelto al partido con malas sensaciones y lo demostró al llevarse el siguiente juego. Con 5-3 sacó para ganar, pero la croata no se dejó doblegar y al saque aprovechó la ansiedad que apareció en la arousana para nivelar el marcador (5-5). Jéssica volvió a perder su saque y se vio 5-6 abajo al resto, contra las cuerdas. Fett completó el parcial de 5-1 tras parón para ganar el partido y meterse en segunda ronda, donde se medirá a la checa Bouzková.