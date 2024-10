Jéssica Bouzas consigue su victoria número 50 de la temporada en su tercera semana de gira asiática

Jéssica Bouzas se estrenó con victoria en el WTA 250 Jiangxi, en el sureste de China, al imponerse a la sureste de China a la kazaja Zarina Diyas por 6-4 y 6-2 en algo más de hora y media de partido. En su tercera semana de gira asiática, la arousana consigue su victoria número cincuenta de la temporada justo la semana en la que estrena su mejor ranking mundial en el puesto número 56.



Jéssica Bouzas no lo tuvo fácil en el primer set ante la rival de 31 años, muy defensiva que apenas cometió errores no forzados. Le tocó tener paciencia y madurar los puntos y poco a poco fue plamando su superioridad en la pista dura también en el marcador. En el segundo ya llevó la iniciativa desde el inicio y se apuntó con claridad la manga que le permite avanzar a octavos de final, donde se cruzará con la ganadora del duelo entre la china Xiaodi You y la suiza Viktorija Golubic.



Con el torneo de Jiangxi Jéssica cerrará su gira asiática y pondrá la mente en la fase final de la Billie Jean King Cup, en la que defenderá a España en Málaga del 13 al 20 de noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena Arena. Serán 12 las selecciones que pelean por ser campeonas del mundo, destacando la presencia de jugadoras como Jessica Pegula (Estados Unidos), la italiana Jasmine Paolini o la japonesa Naomi Osaka. Bouzas tendrá como compañeras a las órdenes de Anabel Medida a Paula Badosa, Cristina Bucsa, Sara Sorribes y Nuria Parrizas.