Jéssica Bouzas se despide de México al caer ante el aguante de Avanesyan

La tenista vilagarciana Jéssica Bouzas cayó derrotada en octavos de final del WTA 500 Mérida Open Akron ante la armenia Elina Avanesyan por 6-1 y 6-4 tras una hora y veinte minutos de partido. Bouzas no pudo luchar contra la naturaleza de su propio juego agresivo, tratando siempre de llevar la iniciativa ante una rival que se defendió y vivió de los errores no forzados de la arousana. Fueron un total de 45, lo que desniveló la balanza en la pista central del Yucatán Country Club.

Tras un inicio igualado de partido, Jéssica perdió su saque en el cuarto juego tras cometer dos dobles faltas. A partir de ahí la solidez de Avanesyan dominó el set, gracias a su capacidad para poner siempre la bola en pista, obligando a Bouzas a pegar cada vez más duro, cometiendo muchas imprecisiones. La gallega no se sintió cómoda, no acabó de encontrar sus mejores sensaciones, alternando "winners" con muchos errores no forzados.

El 6-1 tras 36 minutos de juego en los que cedió 20 puntos en errores no forzados, y la sensación de no haber podido aún entrar en partido, marcaron también el inicio del segundo set. Bouzas Maneiro se vio 2-0 abajo, aunque empezó a controlar la ansiedad de querer liquidar los puntos por la vía rápida. Después de muchos juegos entregados, la vilagarciana consiguió romper la dinámica y apuntarse su saque. Fue un punto de inflexión porque a partir de entonces afinó sus golpes y dominó a la armenia, con su mejores momentos de juego en la eliminatoria. Fueron tres juegos seguidos para la arousana, ya entonada.

Conectada al partido la gallega, volvió la defensa numantina de Avanesyan, obligando a Jéssica a golpear bolas altas y esperando siempre el error. Le dio resultado porque siguió llegando de lado a lado y devolviendo cada golpe que ya parecía definitivo de Jéssica. El aguante de la armenia le permitió ponerse 5-3 y sobrevivir a los mejores momentos en el partido de su rival. Jéssica Bouzas siguió peleando aún con el partido cuesta arriba, pero cayó del lado de una Avanesyan que ganó con su saque en blanco el último juego del partido.

La arousana se despide de México con sensaciones encontradas en esta primera parte de la temporada en pista dura. Toca viajar a Estados Unidos, donde la próxima semana disputa en Indian Wells su primer WTA 1000 del año.