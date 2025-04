Jéssica Bouzas se exhibe en su estreno con victoria en el Mutua Open de Madrid

Jéssica Bouzas se estrenó a lo grande en el Mutua Open de Madrid al ganar en primera ronda a la egipcia Mayar Sherif por 6-3 y 6-1 en un partido muy completo en el que demostró que se crece en el WTA 1000 español. Si el año pasado fue capaz de dar la sorpresa ante Paula Badosa en el mismo escenario, esta vez a pocos sorprendió ya el extraordinario nivel de juego de la arousana, que ha dejado de ser una joven promesa para convertirse en una ilusionante realidad. Todo gracias a su trabajo constante.



El debut de Jéssica en Madrid no era fácil. Mayar Sherif, número 50 del mundo, llegaba muy rodada en tierra batida tras ganar hace sólo unos días el W100 en la propia capital de España sin ceder ningún set. En la pista central de la Caja Mágica, el estadio Manolo Santana, Jéssica empezó a inclinar la balance en el tercer juego, en el que se generó tres oportunidades de break, siendo agresiva y dominando los puntos largos. Le rompió el servicio a la egipcia y cogió ventaja en el marcador.

Jéssica Bouzas dio un recital de tenis esta tarde en la Caja Mágica / Sergio Pérez - EFE

Sherif le jugaba bolas altas e incómodas, pero Jéssica estaba completamente concentrada en el juego y en su objetivo de llevarse el partido. Ganó su tercer turno al saque con un juego en blanco y saque directo incluido, ante la atenta mirada de Carla Suárez, capitana de la selección española, en el "box" de la gallega junto a su entrenador Róber Ortega.



Con 4-2 en ventaja, la vilagarciana volvió a presionar al resto a la jugadora de 28 años, agarrándose a la pista, muy combativa y dándose hasta cuatro opciones de break en un juego larguísimo que se acabó apuntando Sherif para mantenerse en el set. Jéssica volvió a ganar su saque y elevó su cuenta de "winners" a catorce después de ocho juegos (acabó con 26 golpes ganadores). Al resto volvió a presionar y se fabricó dos bolas de set. La primera se quedó en la red pero la segunda fue su decimosexto golpe ganador en el partido, con un revés paralelo que cogió a contrapié a Mayar Sherif, para apuntarse el primer parcial después de 46 minutos por 6-3 tras desplegar un gran tenis, en la línea de todo lo que va de año, más allá de lo que puedan engañar sus resultados.

Jéssica estuvo sobresaliente al servicio e incluso se anotó varios saques directos / Sergio Pérez - EFE



Jéssica empezó el segundo set manteniendo su servicio de nuevo, con la pizca de fortuna necesaria en los momentos clave. Al igual que en el primer set, la arousana siguió presionando al resto y consiguiendo opciones de ruptura. Y volvió a rompérselo en pleno festival de golpes y ante la impotencia de la egipcia, que sin jugar mal, no podía frenar a la joven de 22 años. Bouzas Maneiro ganó por séptima vez su saque y se puso 3-0 en el segundo set. Siguió apretando el puño, sin bajar un ápice su concentración y tensión competitiva. Así fue como logró otro break para encarrilar el set y el partido. Jéssica volvió a ser sólida al saque, ya con la tenista de El Cairo anímicamente más tocada.

Después de que la egipcia se estrena en el segundo set, Bouzas Maneiro sacó para ganar, con el reto de hacer pleno al servicio en el partido. En su segunda bola de set se llevó la victoria después de menos de una hora y cuarto de exhibición. En segunda ronda se medirá a la polaca Magdalena Frech, otro hueso, que es la número 27 del mundo y venció a la vilagariana el pasado verano en Cincinnati por 6-1 y 6-4. Pero esta vez Jéssica juega en casa y está crecida.

Jéssica sigue su progresión a nivel físico, tenístico y mental / Sergio Pérez - EFE

"Estuve bastante acertada y esto fue la clave"

Al final del partido, la jugadora gallega dio las gracias a las cerca de mil personas que se dieron cita en el Estadio Manolo Santana para disfrutar de este segundo día de torneo. "Da gustro jugar en casa y sentir el calor del público. Estoy muy contenta porque no es fácil el primer partido en pista central, pero he ido de menos a más". Bouzas y Sherif se conocen a la perfección. Hace dos años en Palermo, también sobre tierra batida, disputaron un reñido partido que se decantó en favor de la egipcia después de tres sets. Esta vez Jéssica no dio opción. "Ella es una jugadora muy luchadora, nos conocemos mucho y hemos entrenado juntas muchas veces. Creo que estuve bastante acertada y esto fue la clave".

Preguntada por como afectó a su estado anímico su paso por la Billie Jean King Cup, donde lideró al equipo español al triunfo en Ostrava, dijo que fue "algo muy positivo" y que ahora en el WTA 1000 de Madrid está muy motivada. "Aquí intento hacerlo siempre lo mejor posible. Es un torneo que me hace mucha ilusión". Jéssica ya piensa en el duelo de segunda ronda ante Frech. "Ahora toca descansar y empezar a prepararlo con mi equipo porque va a ser una batalla".