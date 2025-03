Jéssica Bouzas inicia con victoria su defensa del título en Turquía

Jéssica Bouzas Maneiro comenzó con victoria su defensa del título en el Megasaray Hotels Open, el WTA 125 que se celebra en Antalya (Turquía). La vilagarciana, en su estreno en tierra batida este año, se impuso a la húngara Panna Udvardy, número 143 del mundo, por 3-6, 6-3 y 6-4 en un largo partido de dos horas y cuarenta minutos.



En el primer set Jéssica empezó muy sólida y no tardó en romperle el servicio a su rival de 26 años, por lo que se llevó la primera manga con solvencia y sintiéndose cómoda en la pista número tres del Club Mega Saray. Pero en el segundo set la húngara consiguió tomar una clara ventaja en el marcador que le permitió apuntárselo, ya que la vilagarciana tuvo problemas con el saque, cometiendo cuatro dobles faltas y ganando pocos puntos con sus segundos servicios, por lo que entregó su servicio en cuatro ocasiones.



Lejos de venirse abajo y dejarse llevar por los fantasmas de su gira americana, la gallega jugó un buen tercer y último set, aunque la húngara consiguió acercarse en el marcador, pero Jéssica fue mejor tanto en al saque como al resto y se impuso 6-4 al ganar 40 de los 74 puntos jugados en este último parcial.

La victoria es un espaldarazo anímico después de un último mes en México y Estados Unidos en el que los resultados no fueron acordes con su buen juego. En segunda ronda en Turquía se verá las caras con la joven rusa Elena Pridankina, que a sus 19 años es la número 180 del mundo.

Gala do Deporte

Jéssica sumó de esta forma su cuarta victoria en lo que va de año, ya que ha jugado los cuadros finales de los grandes torneos e incluso se midió a la número uno del mundo, Sabalenka, en el Open de Australia. Este viernes en la Gala do Deporte de Vilagarcía parte como una de las candidatas a llevarse el galardón de mejor deportista, que ya ganó en la última edición. Bouzas es de nuevo favorita, ya que en 2024 firmó el mejor año de su carrera deportiva en el circuito WTA, consiguiendo más de medio centenar de victorias e instalándose en el top 60 del ranking mundial, al margen de disputar el cuadro final de Roland Garros, Wimbledon y US Open, llegando a tercera ronda y jugando en las pistas centrales de los dos útlimos grandes eventos.