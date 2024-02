Jéssica Bouzas jugará una nueva final en Oporto

Jéssica Bouzas jugará la final del ITF W50 Porto tras ganar este mediodía a la portuguesa Francisca Jorge por 7-5 y 6-4 en menos de horas de juego en semifinales. Es la novena victoria seguida en las pistas del complejo de tenis Monte Aventino de la vilagarciana, que el pasado domingo conquistó el W75 Porto y mañana tiene la posibilidad de ganar su segundo torneo de la temporada.

Bouzas volvió a jugar a gran nivel para meterse en la final. Delante tenía a la número 128 del mundo, que plantó cara sobre todo en un primer set en el que jugó de tú a tú, con bolas largas y potentes desde el fondo de la pista. Fue un partido de poder a poder. Bouzas estuvo en una situación crítica, con 5-4 y 30-40 abajo en el marcador, pero salvó la bola de set con una gran derecha cruzada cerca de la red. Lleva dos semanas encadenando golpes ganadores. Tras empatar 5-5 le rompió el servicio a la portuguesa, que frustrada tiró la raqueta. A continuación la arousana ganó su saque en blanco para imponerse 7-5 y minar más la moral de la jugadora y del público local.

En el segundo set Jéssica no bajó el nivel y se puso 2-0. Cuando Francisca Jorge trató de reaccionar para empatar 2-2 con un 0-40 a favor, Jéssica también levantó esa sitación y se mantuvo siempre por delante hasta ganar al final, a pesar de alguna complicación con el saque a la hora de cerrar el partido, por 6-4. En el complejo de tenis Monte Aventino, muy cerca del estadio do Dragao, Bouzas suma y sigue. Este domingo puede redondear dos semanas de ensueño en la Cidade do Douro. Su rival en la gran final será la eslovaca Rebecca Sramkova, cabeza de serie número 1 del torneo.