El Arosa fulmina a Dani Abalo diez días después de dar la cara en la asamblea

La directiva del Arosa prescinde de Dani Abalo como director deportivo tras la mala temporada del primer equipo, que acabó sexto en liga, y después de ser respaldado públicamente por el presidente hace diez días en la asamblea, en la que el ex futbolista profesional vilagarciano defendió su trabajo ante los socios y manifestó su voluntad de continuar tras su primer año de aprendizaje en el cargo. "Tampoco es cuestión de echarle la culpa a Dani", dijo entonces Manuel Abalo, que calificó el pasado mes de julio la plantilla confeccionada por el ya ex director deportivo como "una de mejores del club de los últimos veinte años".

En un comunicado emitido esta mañana, la directiva dice que "o Arosa SC e Dani Abalo separan os seus camiños", a la vez que el club le agradece "a súa labor e profesionalidade ao longo da súa etapa no club e deséxalle a mellor das sortes no futuro".

Por su parte, el vilagarciano se marcha "fastidiado", sobre todo por los motivos que alegaron los dirigentes para dejarlo en el camino. "Me transmitieron que tengo una relación personal con alguien del entorno del club que no les gusta ni les hace gracia porque consideran que esa persona los intentó echar", explica. "Les dije que no estaba de acuerdo con este motivo, que entendería que fuera porque el equipo no cumplió los objetivos, sin embargo me dijeron que estaban encantados con mi trabajo y que había hecho una gran plantilla, aunque igual me había equicocado en una o dos posisiones".

Según Dani Abalo, otra de las razones que le dio el presidente fue el descontento mostrado por parte de algunos jugadores. "Me dijeron que algunos les había llamado para decirle que no estaban contentos con mi trabajo", algo que le sorprende porque "desde que el club hizo público esta mañana mi salida estoy recibiendo llamadas y mensajes de apoyo de los futbolistas y me dicen que eso no es así". De todas formas, Abalo Paulos aclara que "seguro que entre más de veinte puede haber alguno que no esté contento porque es difícil contentar a todos, yo siempre los defendí y lamento que pudiera ser así y en todo caso sólo puedo pedirles disculpas por no haberlos entendido y si les fallé en algo".

Daniel Abalo Paulos llegó al Arosa hace tres temporadas de la mano de Pedro Carregal para trabajar como secretario técnico en la cantera y poner al servicio del club su experiencia como futbolista profesional en España, Portugal, Turquía, Hungría y Bulgaria, donde llegó a disputar la Champions League. "En todos los años que llevo en el fútbol nunca me había pasado nada parecido".