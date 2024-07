Javi Rey: "Soy sincero, vengo a intentar ascender"

El centrocampista pontevedrés Javi Rey fue presentado esta mañana en A Lomba como nuevo jugador del Arosa. El presidente Manolo Abalo le dio la bienvenida, destacando que se trata de "un jugador importante y consagrado" que se suma a la que el mandatario considera "una de mejores plantillas del club de los últimos veinte años", felicitando por ello al director deportivo, Dani Abalo. "Hizo un trabajo fenomenal", dijo el presidente



El propio Dani Abalo habló de las características de la última incorporación, al que tuvo de compañero en el Racing de Ferrol. "Es un jugador que abarca mucho campo, ganador de duelos, con muy buena salida de balón por delante de la defensa y que viene de jugar muchos años en Segunda B y Segunda RFEF siendo siempre un jugador importante en todos sus equipos. Estamos con ganas de verlo aquí en el Arosa".

Su debut tendrá que esperar, ya que está en el proceso final de recuperación de una intervención de tobillo que le dio problemas tras un esguince mal curado. "Supongo que pronto estaré entrenando con el grupo, no fue nada importante", explicó el centrocampista.



"Tenía ofertas de superior categoría, pero Dani contactó conmigo desde el primer momento y ya me hizo ilusión su llamada. Para mí era importante asentarme en casa después de tantos años fuera". Javi Rey dio las gracias a Míchel Alonso "por el interés que mostró" y dijo que su fichaje "fue muy fácil".

Llega con mucha ambición."Soy sincero, vengo a intentar ascender. Tenemos que hacer una buena piña y trabajar mucho". Rey tiene bastante experiencia en ascensos: Racing de Ferrol, Pontevedra, Valencia Mestalla y Lugo. Tiene muy clara la receta del éxito. "La clave es el día a día, el trabajo diario. No hay que pensar que por tener una buena plantilla está todo hecho. Hay que trabajar cada entrenamiento y cada partido, y al final llegan los resultados".



Junto a Romay y Pacheco, Javi Rey forma parte del tridente de futbolistas que supera la treintena en una joven plantilla, por lo que espera contribuir con experiencia y liderazgo. "Tengo esa veteranía y voy a intentar aportar desde el trabajo y la humildad, porque eso no va a cambiar, e intentaré ayudar a los compañeros".

Javi Rey posa en A Lomba con la camiseta del Arosa / Gonzalo Salgado



El pivote defensivo pone en valor el nuevo horario matinal de entrenamientos. "Es algo a lo que estoy acostumbrado, es beneficioso y soy partidario de ello". Sobre las expectativas que genera su fichaje en Tercera, comentó que "soy un jugador más, vengo muy ilusionado, soy un currante". Y es que el centrocampista destaca sobre todo por su fortaleza en el centro del campo. "Me gustan las disputas, organizar al equipo y dar equilibrio". Mide 1,87 metros y domina el juego aéreo.

Excompañero de Javi Fontán en el Talavera, reconoció que el lateral vilagarciano le habló maravillas del Arosa. "Me dijo que iba a estar muy a gusto. Todo ayudó a tomar la decisión".

A la espera de otro delantero

El Arosa cuenta ahora con una plantilla de 19 jugadores, a la que le sigue faltando un delantero. En este sentido, Dani Abalo explica que "no podía dejar escapar una oportunidad como la de Javi, siempre tuve la esperanza que me mandara el mensaje y cuando lo hizo no lo pensé. Seguimos buscando un delantero, tenemos que estar tranquilos, tenemos a Rivera que viene de jugar dos años sin perderse partidos por lesión y es una apuesta fuerte del club porque confíamos muchísimo en él". Abalo, sin embargo, resalta que "vamos a fichar, pero no estamos nerviosos, hay que esperar a que llegue la oportunidad. Estamos mirando muchísimo. Hay varias opciones encima de la mesa y hay que esperar".

En principio la plantilla será de 20 jugadores una vez que llegue el delantero, aunque el director deportivo dijo que "si sale otra buena opción, se haría una plantilla de 21, aunque creo que con los juveniles que están entrenando arriba estamos servidos".

"Unha temporada ilusionante"

El presidente Manolo Abalo reconoció que la temporada se presenta "ilusionante" a la vista de la plantilla confeccionada. "Dani e Míchel están facendo un gran traballo. Seguramente caerá un dianteiro e o plantel estará equilibrado. Nos últimos vinte anos non creo que houbera mellor plantel que este. Eu pido dende aquí sorte porque equipo hai de sobra".

Una nueva actuación sobre el campo

Tras el partido de Copa Federación del próximo sábado día 3 entre el Arosa y el Alondras (20:30 horas), el césped de A Lomba será sometido a otra actuación de mejora. "Hay una zona que no drena bien y van a intentar solucionarlo", dijo el presidente. "Hay otro problema que también hay que solucionar porque hay hierba mala que está invadiendo el césped. Creo que hay buena voluntad por parte del Concello para que el campo esté bien".

De pasar la eliminatoria ante el Alondras, el Arosa podría verse obligado a jugar el siguiente partido de Copa en un campo alternativo debido a estos trabajos pendientes.

Taquilla del partido del Celta

El presidente del Arosa reconoció que los ingresos derivados del partido que jugaron el sábado Celta y Vizela "no fue tanto como esperábamos, hubo muchos eventos como el Atlantic Fest o la fiesta del Carmen que restaron afluencia, pero sacamos un beneficio que nos viene bien y esperamos repetir el próximo año".

En cuanto a la presencia del Deportivo en A Lomba para otro amistoso, acordado en su día tras los fichajes de Lucas Castro y Hugo Villaverde, Abalo reconoció que no han podido calendarizarlo este año tras la salida de Albert Gil del club herculino, que era el interlocutor en esta cuestión. "Lo teníamos arreglado, y ahora esperamos que nos contesten para ver como se soluciona porque está acordado".

Campaña de socios

En cuanto a la campaña de abonados, el club está recuperando el empuje de años atrás, según explicó el presidente. "Con el partido del Celta aceleramos mucho la venta de carnés. A estas alturas en años anteriores estábamos al 10 % y ahora estamos a un 50 o 60%. Hay bastantes altas, estamos recuperando socios que perdimos el año pasado porque no estaban de acuerdo con ciertas decisiones".

Manolo Abalo nota un feedback muy diferente en la afición y simpatizantes. "Creo que con estos fichajes mejoraremos" en cuanto a respaldo social, esperando llegar a un cifra que pueda rondar los 1.500 socios.