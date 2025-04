Jéssica Bouzas: "Sé que todo el equipo me va a apoyar muchísimo"

La Selección Española Iberdrola de Tenis ya está preparada para afronta la fase clasificatoria de la Billie Jean King Cup, con la vilagarciana Jéssica Bouzas Maneiro liderando al equipo que capitanea Carla Suárez. España está encuadrada en el grupo B junto a Brasil y Chequia, que ejerce de anfitriona en Ostrava. Estos dos países abren fuego este jueves, mientras que España se estrenará el viernes ante Brasil y el sábado jugará ante las locales. Ambos duelos comenzarán a las 15 horas y se podrán ver por Teledeporte.



Cada enfrentamiento consta de dos partidos individuales y uno de dobles. Jéssica, número 69 del ranking mundial, lidera por primera vez el combinado español ante la ausencia de Paula Badosa. A sus 22 años se estrenará en una competición en la que ya formó parte del equipo en dos ocasiones, la primera como "sparring" y el pasado año en Málaga sin poder debutar. Sara Sorribes será la otra jugadora, en principio, que juegue individuales, formando pareja en dobles con Cristina Bucsa, tras colgarse la medalla olímpica ambas en los pasados Juegos de París.

La Selección Espaola, liderada por Jéssica Bouzas, incicia el viernes su participación en la Billie Jean King Cup / Álvaro Diaz RFET



"Personalmente creo de debo apoyarme muchísimo en el equipo, porque es una competición en la que vamos todos a una y creo que es algo fundamental, sobretodo para mí porque me gusta sentir ese respaldo", ha explicado la vilagarciana en la rueda de prensa previa celebrada hoy. Jéssica, que se crece en las grandes citas y tiene una ilusión especial por defender los colores de la Selección Española absoluta, tras haberlo hecho ya en categorías inferiores, reconoce que "sé que todo el equipo me va a apoyar muchísimo, me va a ayudar en todo momento y me hará sacar esa energía para hacerlo todo lo mejor posible".

Adaptada a la pista

Tras entrenar desde el lunes en la pista dura del RT Torax Arena de Ostrava donde se celebrarán los partidos, la arousana explicó que "tenía un poco esa incertidumbre de saber cómo iba a ser porque cada pista es diferente y la verdad es que creo que me estoy adaptando bien. Aún nos quedan un par de días más de adaptación y eso es algo positivo".

Las rivales

Linda Noskova, número 33 del mundo, lidera al equipo checo, en el que también figura Marie Bouzkova (número 58 del mundo). Por su parte, Brasil está liderado por una de las mejores jugadoras del circuito WTA, Beatriz Haddad Maia (17 del ranking mundial).

El formato

En estas clasificatorias de la Billie Jean King Cup un total de 18 selecciones se dividen en seis grupos de tres. Los campeones acceden a la fase final a ocho de noviembre, donde esperan China como anfitriona e Italia como vigente campeona. En el grupo A están Canadá, Rumanía y Japón; en el C Eslovaquia, Estados Unidos y Dinamarca; en el D Australia, Kazajistán y Colombia; en el E Polonia, Suiza y Ucrania; y en el F Gran Bretaña, Alemania y Países Bajos.