Jose Rivera: "Va a ser un derbi bonito"

Jose Rivera se pasó esta mañana por la sala de prensa de A Lomba para hablar del derbi que mañana enfrenta al Arosa y al Boiro en el estadio vilagarciano (18 horas), con la lluvia como protagonista. El delantero vilagarciano no cree que la clasificación influya en lo que pueda pasar mañana. El Arosa necesita ganar para situarse segundo a dos puntos del líder UD Ourense, mientras los de Barraña también confían en sumar porque sólo tienen un punto de renta sobre la zona de descenso.

"Al Boiro lo vi en pretemporada, creo que tiene jugadores importantes como Sylla o Pedrosa y va a ser un derbi bonito". Rivera considera que la clasificación de los visitantes es lógica "porque acaban de ascender y siempre es complicado", pero no espera un partido fácil, al contrario.

Mantener el nivel los noventa minutos

En los dos últimos partidos en casa el Arosa se dejó puntos al empatar 2-2 ante Gran Peña y Silva con un desarrollo similar de los acontecimientos. "Fueron dos partidos parecidos, en la primera parte pudimos irnos con más goles de ventaja y en la segunda se nos complicó". Rivera no cree que el Arosa tenga un problema a nivel defensivo pese a encajar en los últimos cuatro encuentros. "Son situaciones aisladas", explica. Mantener el mismo nivel de juego durante todo el encuentro es la clave para el atacante, que habla de "corregir errores puntuales, quizá fruto de la relajación".

La relajación no es una opción

Mañana ante los vecinos de la otra banda de la Ría no cabe la opción de aflojar. "No podemos relajarnos, ya no solo porque sea un derbi, sino porque los puntos no se nos pueden escapar, la competición avanza y cada vez queda menos. Sabemos que tenemos que hacer una segunda vuelta mejor que la primera para ganar la liga".

"Estamos como motos"

El delantero vilagarciano considera que el equipo responderá bien en el aspecto físico tras el parón navideño. "Estamos como motos", sostiene. "El trabajo que llevamos haciendo todo el año se va a ver reflejado mañana y lo que resta de temporada". El estado del terreno de juego, debido a la lluvia que está cayendo en las últimas horas, puede llevar el derbi al plano físico.

Objetivo personal: superar los 11 goles

Rivera marcó en Somozas y ante el Silva por lo que lleva 4 goles en liga. El vilagarciano sabe que puede aumentar sus registros a partir de ahora porque es algo que suele hacer en la segunda parte de las temporadas. La pasada en el Celta C acabó con 11 y ahora quiere superar ese registro, aunque lo único que le preocupa "es ascender".