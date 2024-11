“Jugamos con el miedo a que nos encajen el primer gol”, afirma Wachi

El Villalonga FC se enfrenta mañana a las 12:30 horas al Atlético Arteixo. Un viaje en el que los de Luciano esperan comenzar a remontar la mala situación que atraviesan y que les ancla a los puestos más bajos de Tercera RFEF. En la zaga celeste, el peso sigue cayendo sobre el ya veterano Wachi, que disputa su cuarta temporada en las filas del Villalonga FC. Un imprescindible para Luciano, dominando en los últimos partidos por la banda, convirtiéndose en una de las figuras más sólidas en defensa.

“El partido con el Arteixo será difícil por cómo llegamos nosotros. Cada uno jugará sus bazas, ellos en casa tendrán que apretar también. Aunque está claro que el estado de ánimo no es el óptimo para seguir así, una victoria cambiaría todo”, comenta Wachi. Un equipo que trabaja muy bien, y en el que todos tienen plena confianza.



“Nos falta esa pizca de suerte, aunque el entrenador siempre nos dice que la suerte no existe en el fútbol. Pero quizás es que metamos nosotros primero, porque jugamos con el miedo de encajar el gol, que llevamos muchos encajados, y no saber sobreponerse”, señala Wachi. Lo cierto, es que en las ocasiones en las que al combinado de Luciano González le han anotado primero, supieron sobreponerse muy bien, en la mayoría de las ocasiones, llegando a conseguir el empate más pronto que tarde. “No bajamos la cabeza en ningún momento, siempre vamos hacia arriba. El resultado va a llegar porque estamos trabajando muy bien”, afirma el defensa.

Personalidad y paciencia



Si por algo se caracteriza el equipo de Luciano González es por dominar muy bien la posesión del esférico, consiguiendo así mantener el dominio del ritmo de juego, algo que los celestes consideran fundamental para que los buenos resultados comiencen a llegar. “En Arteixo será importante competir. Es la palabra que nos está faltando estas semanas. Estamos jugando bastante bien, por juego creo que somos de los mejores equipos. Pero en esta categoría la experiencia también vale mucho”, comenta Wachi.



Una categoría muy exigente que no perdona los errores que está cometiendo el Villalonga en los últimos partidos, desde los colectivos hasta los individuales. “Así como el año pasado no le entraban a los otros equipos, este año nos la meten para dentro. Estamos trabajando en esos errores”, dice.

“No estamos presionados en el aspecto de que lleguen los resultados, trabajamos con calma y estamos convencidos de que vamos a ser capaces de encadenar un par de victorias consecutivas. El míster está con nosotros 100%, siempre nos dice que sigamos jugando igual, que sigamos con el balón y con la esencia que nos hizo ascender el año pasado. Creo que, compitiendo más en los partidos, va a llegar”, cocluye el defensa del Villalonga FC.