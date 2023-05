Julio Rey: “Es una espina que queda ahí clavada para siempre”

Desde que debutó en liga hace 11 años con Lino González de entrenador, siendo un adolescente, Julio Rey se ha ido labrando una trayectoria importante en el Arosa, que solo se vio interrumpida por su paso por el Espanyol y su fichaje frustrado por el Deportivo. Finaliza su séptima temporada seguida en el primer equipo arlequinado, con cierta decepción por el ascenso frustrado. El capitán, que tiene a sus espaldas 261 partidos oficiales disputados con el Arosa, ejerce de líder y hace balance con autocrítica, con un agradecimiento especial a la afición.

Una semana después, ¿se asimila lo de quedarse sin ascenso?

No está siendo una semana fácil. El tiempo todo lo cura y a medida que pasen los días será diferente, pero es cierto que vamos a tener clavada ahí esa espina para siempre. El no haber conseguido el ascenso y devolver al club a la categoría que como mínimo se merece... Es una decepción porque teníamos muchas esperanzas y expectativas esta temporada. Se han conseguido cosas, pero el ascenso era algo que todos queríamos y es una pena.

¿Qué crees que os faltó esta temporada para conseguir el objetivo?

No sé lo que es lo que nos faltó o nos dejó de faltar. Al final creo que, como todo en la vida, se necesita un poco de suerte y no la hemos tenido. Aunque no hay excusas. Lo teníamos de cara porque jugábamos en A Lomba y en nuestra casa donde no habíamos perdido ningún partido y perdimos el partido que no podíamos perder. Es una espina clavada para toda la vida.

¿Y ahora qué?

Pues ahora como todos los años cuando acaba la temporada, el club se pondrá en contacto con los jugadores y nos dirán lo que tienen pensado hacer. Si cuentan o no con nosotros. Ellos tomarán las decisiones que vean oportunas y después nosotros también tendremos que ver si seguir o no.

¿Qué te dice la gente por la calle?

Pues me hablan del partido y les da pena porque son conscientes de que lo tuvimos ahí. Y me preguntan por temas más personales, si voy a seguir o no. También preguntan por los compañeros y el club de cara a la próxima temporada. La gente está con esa pena pero se ha creado un vínculo fuerte y de enganche con la afición y eso el Arosa lo va a notar durante mucho tiempo porque el Arosa es uno de los mejores clubes de Galicia, con posiblemente una de las tres mejores aficiones que hay.



¿Vas a seguir?

El club tendrá que reunirse con Luisito y decidirán que rumbo tienen pensado y tomar decisiones, no creo que sea fácil para ellos dar bajas porque había muy buen ambiente dentro del vestuario, algo muy importante. Una vez tomen esas decisiones nos llamarán y ahí nosotros también expondremos nuestras cosas y valorar todo. Yo siempre he dicho que me gusta ir año a año y el club decidirá que es lo mejor para el equipo.



¿Qué te ha parece que se amplíe a 18 equipos la liga?

Pues bien, ya se debió hacer esta temporada. Creo que va a ser una liga más difícil debido a los equipos que caen a esta categoría. Esperemos que no hagan más cambios y reestructuraciones a lo largo de la temporada.

¿Qué mensaje le da el capitán del equipo a la afición del Arosa?

Pues les doy las gracias por todo lo que han hecho esta temporada. Nos han hecho sentir cerca del fútbol profesional porque hay equipos en categorías superiores que no tienen esta afición. Si el club ha crecido y sigue creciendo es en gran parte gracias a la afición. Les pido que sigan animando y apoyando al equipo el año que viene, y que sientan esto como suyo.

El fútbol es una fiesta y una alegría y eso es lo que nos han transmitido durante toda la temporada. Les doy las gracias por todo en nombre de la plantilla.

Asamblea de socios

La directiva del Arosa cita a sus socios el 9 de junio a las 20 horas a la asamblea general ordinaria que tendrá lugar Hotel Castelao, para rendir cuentas y hacer balance de la temporada. A continuación se celebrará una asamblea extraordinaria para abrir, si procede, el proceso electoral a la presidencia.