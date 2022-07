Julio Suárez defiende título en el XXXVII Torneo do Albariño

Marco Antonio Costa, presidente do Club de Ajedrez Albariño, y Samuel Lago, alcalde de Cambados, presentaron ayer en el Parador Nacional de Cambados la XXXVII edición del Abierto Internacional do Albariño que se va a celebrar del 1 al 9 de agosto en el pabellón de Santo Tomé. Una edición muy especial porque este año el club cambadés celebra su 50 aniversario.



De nuevo el torneo reparte una cifra importante en premios, con más de 7.500 euros. El ganador se lleva 1.300 desde el segundo al decimosegundo cobran entre 1.000 y 200 euros. También hay premios en metálico para los tres primeros por los cuatro tramos ELO. El evento organizado por el club con la colaboración de la Federación Española y la Federación Gallega pertenece al “XXII Circuito Galego de Xadrez” y se disputa por sistema suizo a nueve rondas, desde el lunes a partir de las 17 horas. En estos momentos cuenta con 60 jugadores inscritos (está abierta la inscripción hasta maana), entre los que figura el sanxenxino del CX Fontecarmoa Julio Suárez, ganador de la última edición. También figura en la lista otro Maestro Internacional, Diego Espiñeira, y los Maestros FIDE Luis Marcos Medarde, Lucas Abal, Henrique Rey y Alain Prieto. Además, como es habitual dentro del Abierto do Albariño, este domingo tendrá lugar el XXXIV Torneo Infantil de Xadrez Albariño, que forma parte del al XV Circuito Galego de Promoción, para las categorías sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14. A partir de las 11 horas y con sistema suizo a siete rondas. De forma paralela se celebrará también este domingo ell “Torneo Absoluto 50 aniversario” para homenajear al club cambadés.