Los juveniles tendrán sponsors personalizados

Los jugadores del juvenil A del Arosa llevarán patrocinadores personalizados en sus camisetas esta temporada en División de Honor, la élite del fútbol español.





Aparte de las firmas Alfarousa y Autoescuela Sálvora, patrocinadores principales privados que lucen en la parte frontal y trasera de las camisetas de juego, y de Hotel Castelao, cuyo logo está estampado en la ropa de viaje (chándal y anorak), cada futbolista tendrá un patrocinio personalizado encima de su nombre y dorsal de la camiseta. Con esta iniciativa el club quiere dar visibilidad a un amplío número de negocios que colaboran para costear los gastos de desplazamientos y hoteles del equipo por Galicia, Asturias y Cantabria.





Esta misma semana, el club presentó los dos primeros espónsores en Carril. El portero catoirense David Conde luce “Taberna do Carril” en su espalda, mientras que el capitán Migui Fernández lleva “Cafetería Tapería Beiramar”. Los jugadores visitaron ambos establecimientos colaboradores, acompañados por el presidente Manolo Abalo y varios directivos.





Esta campaña de micro patrocinios sigue abierta, ya que todavía hay varios dorsales de futbolistas juveniles disponibles para su esponsorización personalizada. En las próximas semanas varios juveniles visitarán más negocios para presentar a sus colaboradores personalizados, que tendrán visibilidad en las publicaciones en redes sociales del club.





Visita a Santander

El Arosa juvenil viaja a Santander este fin de semana para medirse el domingo a las 12:30 horas al Real Racing Club en el campo municipal de Bezana. Los cántabros suman cuatro puntos tras las tres primeras jornadas. Empataron con el Marina Sport, cayeron ante el Spórting de Gijón por la mínima y en la última jornada ganaron a domicilio al Compostela. El Arosa igualó ante Coruxo en su debut y perdió los dos últimos partidos, ante el TSK Roces en Gijón y el RC Celta en A Lomba.





El portero David Conde explica que al equipo le está costando arrancar “porque moitos de nós estamos co primeiro equipo e chegamos con moi poucos adestramentos cos nosos compañeiros”. Con el paso de las jornadas, el Arosa mejorará, según el catoirense. “En Xixón na segunda xornada notamos un cambio no modelo de xogo, estivemos mellor pero o resultado non acompañou. Isto acaba de empezar e imos a competir contra calquera nesta categoría”. Destaca la gran respuesta del público en A Lomba, donde en el último partido contra el RC Celta se dieron cita 700 personas.