Laura Miniño: "Somos referencia ao ser un club tan pequeno en categoría nacional”

Laura Miniño (Dena, 26 años) es la máxima goleadora del grupo A de División de Honor Plata femenina de balonmano con 112 tantos en 16 partidos. Prácticamente infalible en los lanzamientos de penalti, la lateral del Inelsa Asmubal Meaño ronda el 90% de acierto desde los siete metros. “Tiro case sempre abaixo”, explica la meañesa, que el año pasado ya fue la cuarta máxima goleadora de la liga con 177 goles en 26 partidos, hace dos temporadas marcó 157 y en la temporada 21-22 también en Plata hizo 172.



Laura empezó en el club a los diez años. Nadie mejor que ella ha vivido desde dentro el crecimiento del femenino hasta convertirse en un referente del balonmano en Galicia. El Asmubal está consolidado en División de Honor Plata, donde ocupa el segundo puesto y va camino de jugar por ascender de nuevo. “Cando empecei como alevín só había sénior masculino no clube. Naquel momento o feminino era unha sección máis, foi unha evolución grande”, impulsada por las propias jugadoras de la cantera. “Agora somos referencia ao ser un club tan pequeno xogando a nivel nacional”.



El Asmubal ha ido rompiendo su techo y marcándose nuevas metas, pero siempre con una hoja de ruta definida. “A idea do clube sempre foi ter un equipo con xente da casa, pero para manter a categoría houbo que traer fichaxes de fóra que aportan e que a día de hoxe moitas xa son da casa tamén. A idea é que as que veñen detrás poidan ir relevando e sumándose ao primeiro equipo”, explica Laura, que es una de las veteranas del grupo. “Por idade non me considero así, pero son a que máis tempo leva entre as da casa”. Junto a Raquel Sineiro, Andrea Cores y Sabela Miniño, hermana de Laura, que acaba de regresar al equipo tras tomarse un descanso en la primera parte de la temporada.



Laura Miniño cedió la capitanía esta temporada a Carol Fajardo, ya que una vez terminados sus estudios de Enfermería su disponibilidad para entrenar y jugar está supeditada a sus nuevas obligaciones laborales. “Como non sabía como de presente ía a estar ou non, preferín falalo con Juan (Costas) e que fora Carol a capitana, que está moi curtida”.



El equipo que entrena el técnico vigués ya jugó la fase de ascenso hace dos temporadas cuando finalizó segundo, prácticamente con la misma plantilla que la actual. Aunque Laura Miniño considera que ha habido un cambio en la portería que mejora al equipo. “As rapazas que están agora aportan moitísimo”. Son Guadalupe Larralde y Nadia Vázquez, con la joven Uxía Varela aprendiendo mucho a su lado en su primer año sénior.



El rendimiento y la buena química entre las jugadoras no es casualidad. “Somos un equipo que nos levamos moi ben, quedamos para facer plans, ir a merendar, ver películas ou tomar un café. Nótase moito que nos levamos ben dentro e fóra da pista”.



Laura también percibe como ella y sus compañeras del primer equipo se han convertido en referentes para las niñas y niños de la cantera, que no se pierden sus partidos y arrastran a sus padres al pabellón de Coirón e incluso a algún desplazamiento cuando la cita es señalada. “Moitos pais veñen obrigados polos fillos, aos que lles gusta vir a vernos, polo que ao final vaise facendo cada vez máis afección”.



El Inelsa Solar Asmubal ha ganado 13 de sus 15 partidos hasta el momento y contabiliza seis victorias seguidas. Está luchando por el título con el Balonmano Gijón y la posibilidad de jugar una fase de ascenso es real. Hace dos años cayó de forma contundente en la eliminatoria ante el Mislata valenciano, por lo que fue un regalo envenenado.

“A miña ilusión, máis que ascender, é poder xogar unha fase e na casa. Vivín unha fase dende a grada co equipo masculino en Meaño é foi espectacular. Gustaríame vivir algo así, coa nosa xente”. Eso implicaría acabar entre los dos primeros la liga y pasar una eliminatoria previa, al margen de conseguir que la Federación Española le otorgue al Asmubal la organización del sector de ascenso a División de Honor de Oro, donde lucha por salvarse el Carballal. Ya en División de Honor Élite sobresalen los laureados Guardés y Porriño. Para que se cumpla el deseo de Laura aún hay mucho que remar. “No meu caso non penso moito na clasificación, só penso en gañar porque non me gusta perder e a nivel de equipo intentamos mirar partido a partido”.

El siguiente será mañana en Canarias. El equipo vuela hoy viernes a Las Palmas, donde juega este sábado a las 18.30 horas contra el Juventud Las Palmas, que es penúltimo, en busca de una nueva victoria en liga para seguir al acecho del liderato