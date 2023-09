Llega a A Lomba un rival que combina virtudes y carencias

El Arosa se estrena en liga en A Lomba el domingo a las 18 horas ante el segundo filial del RC Celta. El Gran Peña Celta C llega a Vilagarcía tras empatar en la primera jornada en Barreiro ante la Sarriana, que logró ponerse 0-2 en la primera parte. Reaccionó en la segunda el equipo de Fredi Álvarez para salvar un punto en un partido que demostró virtudes pero también carencias, derivadas de su juventud.



El rival del Arosa disputa su segunda temporada en la categoría, con el mismo objetivo que el año pasado: servir de paso intermedio a algunos jugadores de la cantera que terminan edad juvenil y quieren hacerse sitio en el filial de Primera RFEF. Funcionó con Gael Alonso, Damián Rodríguez, Fer López o Javi Rodríguez, que el pasado curso jugaron en el Gran Peña y este año ya son jugadores del Celta Fortuna.



El primer filial celeste se caracteriza por la juventud. Con una media de edad de veinte años en su plantilla, son varios los jugadores que promocionan directamente desde División de Honor Juvenil a Primera RFEF. Otros sin embargo siguen madurando en el C, a la espera de ver si finalmente pueden dar ese salto o no. En las primeras jornadas de liga de Primera RFEF han sido varios los jugadores del C que han ido convocados con el filial superior. Son los casos de Piay, Antañón y Cantero. También de Manu Fernández y Mario Fuente, que jugaron minutos ante el Tarazona y la Ponferradina respectivamente. El domingo, tanto el B como el C jugarán a la misma hora. Uno en Majadahonda y otro en Vilagarcía, por lo que el rival del Arosa podría presentarse con alguna baja, más allá del central Samu Santos, que se lesionó en el primer partido de liga.



El Gran Peña Celta C está dirigido por un técnico de mucha experiencia en el fútbol gallego. El moañés Fredi Álvarez entrenó en Segunda B a clubes como Compostela y Boiro, y en Tercera al Alondras. El pasado año fue campeón de liga con el Celta juvenil. En la primera jornada de liga apostó de inicio por un 4-3-3, con el atacante vilagarciano Jose Rivera partiendo en banda derecha. Tuvo muchas dificultades para superar el entramado defensivo 5-4-1 que montó la Sarriana, que además hizo daño con su presión adelantada cada vez que el filial reiniciaba el juego. En la segunda parte el Celta C reaccionó muy bien y pasó a un 4-2-3-1, jugando en los últimos veinte minutos otro ex del Arosa, Hugo Losada.



Se trata de un equipo que juega con un ritmo alto con balón, en el que destacan jugadores muy jóvenes, como el central portugués De Andrade (19 años), el centrocampista Dela (20 años) o los atacantes Mario Fuente (19 años) y el propio Hugo Losada (19 años). El Arosa, que es un equipo más físico para ganar duelos y disputas y tiene mucha capacidad para robar y atacar rápido, algo que demostró en la primera parte en Bouzas, tratará de imponer su mayor experiencia para sumar el domingo los primeros puntos en liga.