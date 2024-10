Luis Castro: “Despois das tres derrotas simplificamos a forma de xogar”

Luis Castro es el único jugador de campo de la plantilla del Arosa que ha jugado todos los minutos de liga hasta el momento (720). El futbolista ribadumiense es un fijo para Míchel Alonso, algo que asume con naturalidad y humildad. “A verdade é que estou moi contento. Dende o principio Míchel transmitiume a súa confianza e intento cumprir co que pide”. El futbolista sub 23 está alternando las dos posiciones de banda izquierda. “Non teño preferencia, o que o adestrador me pida”. Y está destacando por su despliegue físico en estos primeros meses de liga, siendo uno de los futbolistas que más kilómetros recorre en cada partido. “Físicamente estou ben, intento cuidarme o máximo posible e nos adestramentos doulle moita importancia o tema físico porque creo que me está a dar bos resultados”.



Luis Castro habla sobre el cambio radical de dinámica de resultados del equipo, que pasó de no sumar en las tres primeras jornadas a ser el mejor de las últimas cinco. “Nós sempre tivemos a mesma idea de xogo, pero é verdade que cando saíron eses tres partidos mal simplificamos a forma de xogar. Dounos resultado, empezando co Vilalbés, e a partir de ahí fomos collendo máis confianza”.



Castro fue el primer fichaje que presentó el Arosa en verano. Ese día explicó que, desde su experiencia con el Lugo B, con el que se proclamó campeón de Tercera y ascendió a Segunda RFEF, lo más importante era la unión del vestuario en los momentos complicados, que en Vilagarcía llegaron a las primeras de cambio este curso. “Precisamente esa unión do vestiario foi a clave nese mal momento. A pesar de que os resultados non estaban saíndo, mantivemos todos a mesma idea”. Luis reconoce que el día a día es más llevadero con resultados positivos.



El equipo le ha dado la vuelta a una situación muy delicada, pero todavía queda mucho por hacer para llegar a donde quieren. “O obxectivo é quedar primeiros e se queremos meternos ahí arriba temos que gañar esta semana”, reconoce el jugador de Leiro, que sólo piensa en la visita el domingo a Os Carrís para medirse al Barbadás. “É un partido moi importante para continuar con esta dinámica. Sabemos que é un campo artificial e non demasiado grande. Esperamos bastante xogo directo, a importancia das segundas xogadas...vai a ser un partido de disputas e complicado”. Si bien el Arosa ya demostró que es capaz de adaptarse bien a este contexto, donde el balón parado adquiere una importancia capital.



El equipo de Alonso ha marcado ya cuatro goles en acciones de córner o falta lateral. “No xogo de disputas estamos gañanado tamén moitas segundas xogadas e a balón parado estamos sacando beneficio, resultado do bo traballo que está a facer durante a semana”.



El Arosa todavía está en proceso de evolución en cuanto a juego. “Estámonos adaptando a cada rival en función do que toque. Haberá días que para o espectador a forma de xogar non é tan bonita, pero nos resulta efectiva”. El Arosa está intentando manejar y ser fuerte en todos los registros.



Por último, Luis Castro no se olvida de la afición, que ya ha llenado un autobús para respaldar al equipo en Barbadás el domingo gracias a la Peña Escuadra Arlequinada. “Xa non é só neste partido, tanto en Betanzos como en Arteixo e Vilalba estase notando moito o seu apoio e estanos axudando moito todo o que están aportando”.

Nuevo videomarcador

A Lomba ya luce el nuevo videomarcador electrónico de pantalla LED tras la inversión del Concello de 22.000 euros, que incluyó el suministro y la instalación. La pantalla tiene un tamaño de unos trece metros cuadrados y está instalada en el fondo donde se encontraba el anterior marcador. Era una petición del Arosa desde hace tiempo, hasta el punto de estar dispuesto incluso a costear e iniciar los trámites de su adquisición.

El campo ya luce el videomarcador de pantalla led