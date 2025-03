Luis Castro: "Temos xente capacitada de sobra para suplir as baixas”

El Arosa recibirá mañana al Barbadás en A Lomba (17 horas) sin ninguno de sus cuatro centrales. Tapha y Pacheco están lesionados, mientras que Samu Santos y Dani Sánchez cumplen sanción. Así las cosas, el técnico David López “Perú” deberá reubicar piezas. Bien retrasando a algún mediocentro como Javi Rey y Óscar Varela, o moviendo a algún lateral como Mario García o Luis Castro. Este último se pasó por la sala de prensa de A Lomba en la previa del partido del domingo, que será de puertas abiertas para el público, con entrada gratis.



“O tema das baixas é algo que pode pasar ao longo da temporada, pero temos xente capacitada de sobra para suplilas”, explica el de Leiro, que analizó el último empate ante el Arteixo. “A intención antes do partido eran os tres puntos, pero tal e como se puxo coa expulsión creo que sumar un punto foi positivo”. Luis Castro asume la nueva realidad cladificatoria del equipo, cuya meta ahora es clasificar para el play-off. “O obxectivo está claro, é asegurar ese quinto posto e a partir de ahí tentar escalar”. El lateral izquierdo del Arosa quiere ser optimista y ambicioso y mirar hacia arriba, pero sabe que “hai equipos que veñen por abaixo en moi boa dinámica”.



El gran hándicap del Arosa esta temporada está siendo su comportamiento como local. De once partidos sólo ganó tres. Los jugadores esperan que el regreso a A Lomba ayude a cambiar la tendencia, sobre todo porque el Barbadás está habituado a un campo más pequeño y de diferente superficie. “Creo que o campo vai a estar en boas condicións. Benefícianos ter un campo grande. Eles alá no seu campo puxéronos as cousas complicadas”.



Al Arosa le están lastrando mucho los goles encajados. Ha recibido ya 32 y en los últimos catorce partidos sólo fue capaz de echar el candado a su portería en el empate 0-0 en Noia. Es una pregunta recurrente cada semana para los jugadores. “Creo que no último partido veu condicionado polas expulsións, pero son moitos os que recibimos de balón parado e é algo que temos que mellorar. Temos que poñer o foco en mellorar nese aspecto. Temos que traballalo máis”.



Luis Castro fue uno de los jugadores más en forma del Arosa en la primera vuelta. A raiz de su lesión en A Estrada el equipo comenzó una mala dinámica de resultados con seis jornadas sin ganar. Algo que le ha dejado fuera de la pelea por el título y precipitó un cambio en el banquillo “Mentalmente o mes de xaneiro foi complicado, pero o equipo de ánimos está ben, con ganas de asegurar o play-off e loitalo”. Luis Castro explica que Perú ha llegado con una idea de juego diferente a la de Míchel. “Estamos tratando de ter máis balón e de encontrar máis xente por dentro. Cada un ten o seu estilo, simplemente é diferente”.



En lo individual, el ex del Lugo reconoce que antes de la lesión atravesaba por uno de los mejores momentos de forma “da miña vida”, y ahora poco a poco trata de ir acercándose a ese nivel. “Estou recuperando sensacións e cada vez atópome mellor”.