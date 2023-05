Luis Treviño y el Viajes InterRías FF separan sus caminos

Fin de ciclo. El vilagarciano Luis Treviño deja de ser entrenador del Viajes InterRías FF, club al que llegó cuando se fundó hace ocho años. Una decisión que tomó la directiva, al entender que el club necesita un cambio de rumbo para seguir creciendo. Treviño se marcha agradecido por estos años, al club, a la directiva, a las jugadoras, a los compañeros de staff y empleados, y a la afición. Cogió el equipo en Segunda Autonómica y tras tres ascensos lo deja consolidado en Segunda RFEF, el tercer escalón del fútbol español, clasificado para la próxima edición de la Copa de la Reina y como el segundo equipo de Galicia por detrás del Deportivo.

Su último partido fue este sábado en la Ciutat Esportiva Dani Jarque con victoria por 1-3 ante el filial del RCD Espanyol con goles obra de Marta Yáñez (2) y Machado. El Viajes InterRías FF finaliza undécimo con 36 puntos y se clasifica para la Copa de la Reina porque cuatro filiales quedaron por encima en la clasificación y no pueden disputarla.

La directiva tenía previsto anunciar la marcha de Treviño este lunes, pero el propio técnico quiso anunciarlo en un comunicado que colgó en redes sociales. "A este club, mi club, le debo todo", dice el vilagarciano en su carta. "Me marcho con la satisfacción de haber contribuido a construir un proyecto de la nada y que ahora mismo no tiene límites".

El club ya tiene cerrado el reemplazo para el banquillo y lo dará a conocer a la largo de la semana, ya que la directiva que preside Enrique Rodríguez lleva tiempo trabajando en la planificación de la próxima temporada, que será su segunda en Segunda RFEF pese a su corta historia.