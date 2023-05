Luisito: “Foi un partido moi trabado”

“Foi un partido moi trabado”, dijo Luisito al final del mismo. “Na primeira metade non era nada doado circular o balón porque botaba como unha saltarina, pero eles estiveron algo mellor que nós, un pouco máis intensos. Tiveron unha ocasión que a botou fóra Rojo. Na segunda tiveron unha falta que a botaron ao pau pero estaba anulada por fóra de xogo. Nós tivemos a falta de Pedreira e despois a xogada clave do partido foi a roja directa do porteiro”, relató el técnico.



“Eu xa non entro … arbitrar é dificílisimo, non lle vou botar a culpa ao árbitro porque non, pero si lle podo decir que aos meus dianteiors coséronos a patadas e non lles pitraban unha falta. Na xogada, non me meto que o balón vaia para dentro ou fóra, e que non lle partiu o nocello de casualidade. Non é interpretación, podía ser gol ou non, pero … arbitrar isto é complicado, ten 25 anos e un partido así é complicado e non lle vou botar a culpa a el”, dio.



Sobre el desarrollo del juego, Lusito explicó que “o partido foi de play off cunha afición espectacular por parte deles, cunha afición espectacular por parte nosa e en liñas xerais as eliminatorias sempre están abertas. Agora temos unha pequeña vantaxa co factor campo, pero hai que gañar o domingo para pasar e nada máis”.



Luisito dijo que su equipo mejoró en la segunda parte con los cambios y repitió que este tipo de eliminatorias se deciden a lo largo de 180 minutos, por lo que todo queda a expensas de lo que ocurra en A Lomba, donde espera que su equipo sea otro.