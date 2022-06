​Luisito Míguez: “Futbolistas, cuerpo técnico, directiva y afición tenemos que ser uno”

Entrenador del Arosa





Tres semanas después del final de liga de Segunda RFEF con el descenso del Arosa, el técnico Luisito Míguez no se da tregua. Ha asumido la labor de confeccionar una plantilla competitiva con el objetivo de ascender. Cuenta con la ayuda del director general Rodrigo Lojo. Varias bajas, la renovación del capitán Julio Rey y los fichajes de Martín Sánchez y Brais Vidal son los movimientos que ha trascendido hasta el momento. Pero Luisito advierte que la nave arlequinada avanza viento en popa.





¿Cómo va la confección de la plantilla?

Estamos en un compás de espera. Les dí a los futbolistas que nos interesan hasta finales de mayo para que se pensaran la oferta de renovación que tenían del club. Hasta ese plazo tenían prioridad absoluta. Hubo futbolistas que no contestaron, algo que entiendo perfectamente porque yo también fui jugador hasta los 38 años, pero ellos tienen que entender también la postura del club. No podemos quedarnos esperando por si reciben ofertas mejores, ya estamos trabajando en otras opciones. Tenemos que hacer un equipo competitivo porque va a haber rivales muy fuertes en cuanto a presupuesto. De momento estoy muy tranquilo porque las cosas están bastante bien.





Parece que el mercado de momento está parado, al menos en Segunda RFEF, donde entiendo que el Arosa estará intentando pescar también...

Pescar en Segunda RFEF es muy difícil porque los futbolistas no quieren bajar a Tercera. En el mes de junio siempre tienen ambición de no bajar de categoría. El mercado lo tengo bastante controlado y sé muy bien como va esto. Hay futbolistas por los que tendremos que esperar. Yo espero que se queden los jugadores a los que les propusimos la renovación. Sé que algunos será complicado. Hay casos como el de Javi Fontán que no aceptó nuestra oferta para seguir. Él sabe cual es mi opinión al respecto. Ahora mismo tenemos muchísimos frentes abiertos y poco a poco vamos a ir cerrando cosas. Tenemos que ir con cautela porque no es nada fácil montar un equipo para pelear con los mejores.





¿Es algo nuevo para usted lo de confeccionar un equipo?

No, para nada. En los equipos donde estuve siempre me pidieron opinión. Es normal que el entrenador tenga que decir qué jugadores quiere. Aquí entiendo que el club tenga que reducir el presupuesto y que tenga que ser yo el que hable con los jugadores, es algo lógico a lo que no le doy mayor importancia. De lo que se trata es de confeccionar un equipo muy potente porque va a haber rivales como Rápido de Bouzas, Barco, Somozas, Fabril, UD Ourense...Van a ser equipos fortísimos que van a partir con el mismo objetivo.





¿Tiene tirón el Arosa?

Por supuesto. Por eso me fastidia un poco que, después de descender de la manera que se descendió, los futbolistas le digan que no al Arosa en Tercera. No me parece bien. Hay que ser muy valiente para decirle que no a un club tan grande como el Arosa, aunque respeto la opinión y las decisiones de todo el mundo.





¿Su idea es hacer una plantilla larga o más bien corta?

La idea es tener 16 fichas en las que ir con mucha cautela y fallar lo menos posible. Después tener dos o tres sub 23 de nivel y tirar de los chavales, que van a ser protagonistas también y va a depender de ellos. Ya demostré que conmigo juega el rendimiento, no el nombre. En el último partido contra el Bergantiños quedó muy claro. Dejé fuera a Pedro García y a Ross y jugó Piay. Esa es la realidad. Me da igual que tengas 18 años que 38. Va a jugar el que mejor esté, sin mirar de donde es, de donde procede, cuanto gana ni su edad. Siempre valoro el rendimiento.





Ascendió a Segunda B con el Ciudad de Santiago, CD Ourense y Pontevedra. Ahora asume el reto con el Arosa, ¿qué diferencias ve respecto a esos otros proyectos al margen de manejar ahora un presupuesto menor?

Bueno, en el Pontevedra en Segunda B manejamos un presupuesto bajo y sin embargo jugamos play-off de ascenso a Segunda A. Quiero decir con esto que nunca se sabe. Si tienes la suerte de acertar en los fichajes vas a competir bien. Nosotros sabemos que respecto a la temporada pasada baja mucho el presupuesto y hay que hilar muy fino. Hay que equivocarse lo menos posible para evitar pegarnos un batacazo.





Desde esa experiencia en ascensos en equipos que partían con ese objetivo, ¿cuál es la clave? ¿Mantener la calma?

Mantener la calma es importante, pero sobre todo es básico hacer una cohesión tremenda entre futbolistas, cuerpo técnico, directivos y afición. Todos tenemos que ser uno. Mis equipos suelen ser bloques sólidos. También es muy importante que nos equivoquemos lo menos posible en los fichajes. Sé que me va a doler porque yo quería que se quedaran más futbolistas de los que se van a quedar. Y es que creo realmente que el Arosa va a estar en Tercera poco tiempo. Es un club con deuda cero y viendo como trabaja la directiva, y con la afición y la ciudad que hay detrás, estoy convencido de que en no mucho tiempo será un equipo más grande lo que ya es. Hay que tratar de salir de Tercera lo más rápido posible, aunque sabemos que el presupuesto es el que es y no podemos equivocarnos.





El club ya dio bajas, pero ¿habló con todos los jugadores de la plantilla?

No. Muchos tienen oferta de renovación y con otros hay que esperar porque en algunos tengo serias dudas. De los que no tenía dudas me dolió también lo de Mon, que lo quería a toda costa, pero tenía la decisión tomada de irse para Madrid ya antes de que yo llegara. Es una baja importante porque es un futbolista que nos iba a aportar muchísimo. Otras bajas las tenía muy claras y hay otros que son duda, que entiendo que si fichan en otro lado no les podré decir nada. En cuanto a los otros que saben el interés que tenemos en ellos espero que contesten lo antes posible, porque su opción de prioridad se acabó y el club tiene que mirar otras opciones, aunque espero y deseo que se decidan a favor del Arosa.





¿El aficionado puede estar tranquilo con el trabajo que se está haciendo en la confección del equipo?

Pueden estar muy tranquilos. Hay cosas cerradas que irán saliendo. Mi prioridad fue cerrar la renovación del capitán, que fue un ejemplo para todos porque fue el primero en renovar. Quiero que todos los futbolistas tengan la implicación de Julito, que al poco tiempo de hablar con él, renovó. Es un chaval que hay que valorar, no porque sea de Vilagarcía, sino como futbolista y persona porque le demostró a todo el mundo que fue el primero que dio un paso al frente para que los demás lo sigan. Y espero que pase eso.